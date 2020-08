Malestar de feriantes por discriminación en entrega de bolsas de mercaderías por parte de la Municipalidad sampedreña

Trabajadoras de la Feria la Estación de la ciudad de San Pedro de Jujuy hicieron un reclamo luego de la entrega de mercaderías realizada por el intendente Julio Bravo.

Fue luego que el intendente repartió mercadería a los feriantes, como a los changarines de El Palomar y se olvido de la Feria de la Estación por lo que Edith Hidalgo y Laura Martínez, quienes son feriantes de este lugar.

En el reclamo dijeron sobre la entrega de mercaderías, “nosotros somos 400 trabajadores y queremos también que nos traten de la misma manera que los trata a los demás, estamos exigiendo que el intendente nos trate de esclarecer esto y nos trate de ayudar con un poco de mercadería porque la gente lo necesita, realmente la están pasando mal y necesitamos que nos ayude, porque vamos a pedir a la señorita Gisell Bravo y nos sale diciendo que no hay mercadería, no somos los primeros, si no que a varios le están haciendo lo mismo”.

Al consultarse si ya alguna vez han recibido mercadería, las feriantes respondieron, “nosotros jamás hemos recibido nada, ninguno de los feriantes de la Estación recibió ninguna bolsa de mercadería este desde que empezó el problema de la pandemia, siempre se olvidaron de nosotros. La preocupación es más que nada porque acá nosotros somos vendedores del usado, no vendemos cosas nuevas, no vendemos electrodomésticos, nada de esas cosas somos o seriamos los comerciantes minoristas, ese es la molestia que tenemos los feriantes de la Estación por que jamás se nos ha llamado, nunca se han preguntado en qué situación están estas familia, son casi 400 familias que conforman la Feria de la Estación, esperemos que el intendente tenga conocimiento de esto, tal vez a él no le llego esto y no está enterado quienes son los feriantes de la Estación o que existe una Feria la Estación y por lo tanto se han olvidado de nosotros, hay mucha gente que la está pasando muy mal”.

Luego se refirieron a si recibieron inquietudes sobre esto de sus pares de la feria, “por ese motivo estamos aquí nosotros, nos manejamos por un grupo de WhatsApp donde están la mayoría de los integrantes de la feria, ahí ello muestran su enojo, están dolidos por que a nosotros nunca se nos llamo para nada, esperemos que el intendente pueda darnos una solución a todo esto”.

Comentaron que se adaptaron en todo lo que venía pidiendo la Municipalidad de San Pedro de Jujuy desde que le permitieron trabajar y que ahora los dejaron fuera de la entrega de mercaderías, “nosotros siempre cumplimos con toda las indicaciones del intendente, nos dijo a nosotros que no faltemos porque si faltábamos los 3 días perdíamos el lugar, llegábamos a horario, pero la verdad estamos todos estamos molestos porque se olvidaron, no nos ayudan que no sabe la situación que estamos pasando cada familia, es una bolsa por cada persona pero dentro de cada familia hay 5 o 6 y hasta 2 familias enteras viviendo en una sola casa, entonces creemos que una sola bolsa de mercadería nos vendría bien no solo a nosotros sino también a todas las personas que están necesitando”. Continuaron expresando las feriantes, “nosotros lamentablemente estamos cumpliendo la cuarentena, no vamos a trabajar, cuando se abrió la feria en esta segunda etapa la mayoría decidió no ir para cuidarse, el todavía estaba de acuerdo con las decisiones que nosotros habíamos tomado ya que los demás feriantes no querían y querían seguir trabajando, hablamos de los feriantes de la Hipólito Irigoyen, los feriantes de El Palomar, como los feriantes de Gimnasia”.

“Nosotros siempre tratamos de cuidarnos porque sabemos que nuestra feria, al ser donde la gente compra a menos precio, van y se aglomera mas, entonces decidimos la mayoría no ir. Así como nosotros ayudamos a ellos a proteger como quien dice al pueblo, ellos también deberían fijarse que nosotros estamos sin trabajo, nuestros maridos están sin trabajo y no tenemos realmente con que salir adelante, estamos tratando de sobrevivir ayudándonos entre nosotros mismos, pero lamentablemente la situación ya no da para más, se que la bolsa de mercadería no es la gran ayuda, pero es ayuda momentánea de 2 o 3 días”, finalizaron.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ