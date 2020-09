Malestar de cooperativistas de San Pedro de Jujuy por la falta de cobro de los planes

Esto ocurrió ayer jueves cuando los cooperativistas que viene prestando servicios en los distintos bancos con el ordenamiento, distanciamiento social y cuidados para la cantidad de personas que asisten a las instituciones bancarias entre otras.

Los cooperativistas entrevistados señalaron con respecto a esta situación, “no debieron hacer esto, suspender el pago de los compañeros y convocarlos sin avisarles de la suspensión”.

A lo que agregaron, “es una preocupación para los compañeros tener que ir al banco, tomarse el tiempo para hacer las filas, llegar y le digan que no tienen los haberes depositados, porque sabemos que no será mucho pero esto sirve, llegamos a fin de mes y a los compañeros le sirve, tenemos en nuestra organización mucha gente conocida, vecinos nuestro que están aislados y los compañeros que perciben estos beneficios también, ellos mismos tienen familias que están aislada tienen un pariente que está aislado y bueno por ahí estaban esperando cobrar este dinero para comprar medicamentos, comprar mercadería, lo que hace falta”.

Luego expresaron, ayer (por el miércoles) trajimos los compañeros que son pares, hoy están los compañeros que son impares y así sucesivamente, son de acá y otras localidades que también están pasando por la misma situación, es lamentable pero no tendría que haber pasado tendrían que rever esta situación”.

“Ellos nos dicen que la próxima semana, lunes martes, nosotros decimos si es lo mas antes posible mejor porque los compañeros no pueden esperar, los compañeros tienen que pagar una cuenta, tienen que darle de comer a sus hijos, no puede esperar. El compañero está esperando que llegue el día para poder cobrar es lo único porque si no podemos en la realidad en el hogar de cada familia es lo único que hay, hoy con todo esto no hay changas, es lamentable que llegue y no haya tenido sus haberes ojala esto no vuelva a suceder y tienen que prever, tienen que fijarse y que no se vuelvan a cometer estos errores porque acá los más perjudicados son los compañeros es la gente la familia que menos tienen”.

Por último agregaron, “esperemos que haya una pronta solución por que como nosotros decimos a través de nuestra organización está todo bien con los gobiernos que pasan, los gobiernos pasan nosotros seguimos porque esto es una realidad pero cuando pasan estas cosas y no hay solución para los compañeros que menos tienen a nosotros nos queda la protesta, el reclamo en la calle, hace rato que no se hacen marcha, no se arman piquetes, pero si se toca el beneficio de los que menos tienen no nos queda otra que estar en la calle por eso esperemos que esto se soluciones por eso digo que tienen el número de teléfono de los compañeros por que los llamaron para que vengan y de esa forma se tendría que haber solucionado no haciendo amontonar así de esta forma a los compañeros”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ