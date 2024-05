Malestar de ATE San Pedro por el ofrecimiento salarial del Gobierno provincial

ATE participó junto a otros gremios estatales de la reunión de paritarias convocada por el Gobierno provincial para determinar el aumento salarial.

Desde ATE San Pedro demostraron su total desacuerdo a la propuesta ofrecida por considerarla insuficiente ya que no llega a cubrir el costo de una canasta básica. Por lo que propician reorganizarse para luchar por mejores salarios.

El secretario general de ATE San Pedro Matías Brizuela comentó, “hoy tenemos un costo básico en la canasta básica mínima de 828.000 pesos y ayer en la cuasi paritaria, porque solo son imposiciones del Gobierno, vi que salía en los diarios que ofreció un 10% que no es así, solo hubo un 2% sumado a el 8% anterior que tenia que ser aplicado, es decir que el ofrecimiento es solamente de un 2%, lo que significa que venimos atrasados con el sueldo de los trabajadores estatales, de avance solo hubo un mínimo que no alcanza, la realidad es de 828.000 pesos para una familia tipo de 4 personas en edad escolar”.

Luego Brizuela expresó, “el Gobierno después que anuncia lo aplica y después pide la respuesta de los gremios para que vean y esperan la contrapropuesta, por eso el mes pasado era que rechazamos pero igual lo impuso en dos partes el 18%, ahora lo mismo, o sea para que se va a volver a sentar nuevamente con los gremios si ya lo impuso, lo que nos queda a nosotros los sindicatos es organizarnos y luchar, volver a salir a la calle, retomar las asambleas, retomar las marchas de antorchas, retomar absolutamente todo lo que tenga que ver con la dignidad del trabajador y dejemos de especular o pensar que esto va a cambiar, teniendo en cuenta que la cuestión económica no dejan de atacar el bolsillo de los trabajadores y ya no hay manera de nombrar a los trabajadores, ya no somos trabajadores, somos pobres indigentes y ya tenemos sueldos miserables, lamentablemente esta es la realidad y lo que acontece con la nueva suba del gas, con todo lo que va a venir atado a esta inflación que no deja de crecer, es un 8.8% mentiroso que cuando uno va a las góndolas es otra en realidad, necesitamos organizarnos y seguir la lucha”.

Continuó manifestando el gremialista expresando, “ayer estuvimos en contacto con los compañeros que estuvieron en la mesa, coincidimos todas las secretarias generales de todas las localidades en el caso de la que represento ATE San Pedro de Jujuy la zona del Ramal en convocarnos a un plan de lucha que sea eficiente y que sea de acuerdo a las necesidades de los trabajadores, también necesitamos el acompañamiento fundamentalmente de los trabajadores estatales”.

Por otra parte el dirigente mencionó, “el gobierno por ahí dice 260.000 pesos es el piso y qué ningún trabajador estatal cobra menos de eso, pero si uno va a haber a los trabajadores municipales no llegan a eso, tampoco llegan a cobrar eso los capacitadores, los compañeros de educación y también personas que tienen muchos años de antigüedad no llegan a ese monto, es incierto estos 20.000 pesos que también dicen que lo van a aplicar llega a 15 llega o 12 porque hay parte que le come el banco o sea no es un bono, por eso decimos que los bonos no sirven para poder paliar una situación económica que tenga que ver con la realidad, por eso es necesario recomponer el salario que si bien lo anunciaron que iba a ser parte en blanco pero necesitamos recuperar parte del salario, estamos muy lejos a los 828.000 pesos que marcan, no es algo que le decimos nosotros, sino la estadística del INDEC y la DIPEC en cuanto a esta suba del último mes”.

Para terminar remarcó, “hay gente que todavía está especulando gastando los ahorros, todavía piensa que va a mejorar, pero la luz va a volver a subir, el gas vuelve a subir de nuevo, ni la organizaciones, ni los sindicatos vamos a poder parar absolutamente con toda la fuerza que pongamos al Gobierno, va a ser la clase media que lo votó y la gente que realmente se dé cuenta de que voto mal y que verdaderamente tiene que unificar y dejar de mirar al otro lado, miran que hacen los gremios y criticar las organizaciones sociales, pero esto nos afecta a todos”.

Por Maura Ruiz – L24HJ