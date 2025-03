Maestros se suman a la jornada de paro de la CTERA

CTERA convocó a un paro docente en todo el país para mañana jueves 13 y un sector de maestros resolvió sumarse a la medida de fuerza.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) confirmó un nuevo paro docente este jueves. La medida se enmarca en un plan de lucha para “defender la educación pública y los derechos de las y los trabajadores de la educación” y reclamar por aumentos salariales.

En lo que respecta a la Asociación de Educadores Provinciales también va a realizar el paro nacional. Recordemos que el gremio había anunciado un paro también para el inicio de las clases, el 5 de marzo, pero se suspendió y reprogramó para una nueva fecha mañana jueves 13 de marzo.

Una integrante de base de la Lista 5 “El Hormiguero Docente” que hacen permanencia en la sede de ADEP se refirió al paro.

Clara Sajama de ADEP comentó, “soy una docente de base que estoy acá acompañando en la permanencia afuera de las puertas del gremio de ADEP, el paro de mañana es principalmente porque rechazamos el aumento del 5% en dos partes no consecutivas porque recordemos que ni siquiera nos dejaron participar de la última mesa paritaria en la cual como delegados zonales organizados teníamos todo el derecho de participar, pero aun así desde el gobierno nos rechazaron la participación”.

Sobre la propuesta dijo, “en ese ofrecimiento nos informaron que se ofreció un 5% para el mes de mayo y para el mes de marzo creo, en dos meses no consecutivos ósea que imagínese nos ofrecen solo el 5% cuando desde la Legislatura ya habían aprobado el doblamiento de las elecciones, o sea que, como decimos siempre, plata en la provincia hay, hay para puentes nuevos, que es lo que dijeron, hay para hacer campaña, pero no hay para los trabajadores docentes ni de ningún sector, porque recordemos que no somos los únicos que estamos luchando por un mejor salario, sino también los compañeros de salud, los compañeros desde las otras áreas están este en esta situación”.

A su vez agregó, “en mi caso sobre ese 5% y como soy docente de materia especial mi sueldo básico es de 68.000, si no me equivoco y después tengo varios ítems en negro y en gris, pero el 5% no es al sueldo que yo percibo en mano, porque yo tengo 10 años de antigüedad y percibo, alrededor de 600 pero el 5% es al básico, es decir el básico de 68 es 3 mil y de ahí se agregan otros ítems, nosotros habíamos sacado un texto informativo del aproximado de lo que representaría el 5% del aumento que aproximadamente eran 34.000 pesos o 37.000 que no alcanza para mucho, ni para mochilas, ni zapatos y justamente lo que exigimos y por lo que hago paro mañana es por eso, porque no nos ofrezcan una migaja, un número así al azar, sino que se sienten a mirar bien los números, que hagan cuentas, porque nosotros los docentes necesitamos realmente un aumento significativo y no queremos hacer paro, lo que queremos es que se reconozca la labor de los docentes de grado, de materias especiales, los que trabajan en jornada completa, que hoy con toda la situación climática, la falta de agua ponen evidencia también en la situación de las instituciones entonces también peleamos por una educación de calidad para las familias, para los alumnos que asisten a la escuela pública, el lunes el Ministerio de Educación dio en un parte de prensa donde se suspendían las clases por razones climáticas, pero el martes y hoy inclusive miércoles las instituciones no están en condiciones”.

Para finalizar remarcó, “nosotros los docentes corremos el riesgo cada vez que vamos a las escuelas de que el agua se corta a las 9 de la mañana y los niños sobre todo son los que sufren, porque ellos necesitan, un chico grande entiende, pero cómo hacemos con los niños, esta situación no se está contemplando para nada desde el Ministerio de Educación y también los tanques que la mayoría de las escuelas tienen no están en condiciones porque no están limpiados adecuadamente durante el año, entonces cuando regrese el agua, el agua no está en condiciones ni para una taza de té, ni para que el niño tome agua del grifo, entonces eso también es un llamado para las familias que nos acompañen en esta lucha que no es solamente por nosotros, por nuestro sueldo y también por nuestra familia, sino también por ellos para que los chicos tengan una mejor educación”.