Macron llama a Irán a cesar ataques y abrir negociaciones urgentes

El presidente francés enfatizó la necesidad de que Irán termine con los ataques en la región y busque negociaciones para cumplir con las expectativas internacionales sobre su programa nuclear.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que el martes mantuvo una conversación telefónica con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en la que instó a Irán a cesar los ataques y a iniciar negociaciones.

«Irán debe poner fin a los ataques inaceptables contra países de la región», enfatizó Macron, quien también pidió la protección de la infraestructura energética y civil, así como el restablecimiento del tráfico en el estrecho de Ormuz.

El mandatario francés hizo un llamado a Irán para que «participe en negociaciones de buena fe», con el objetivo de lograr la desescalada y cumplir con las «expectativas de la comunidad internacional» respecto a diversos temas, incluido su programa nuclear.

En la misma jornada, Macron se comunicó con el presidente israelí, Isaac Herzog. Durante esta conversación, Macron subrayó «la absoluta necesidad de que las partes en conflicto se comprometan a preservar la infraestructura civil y energética… y a emprender un camino hacia la reanudación sincera del diálogo».

El presidente francés también aseguró a Herzog la «plena solidaridad de Francia con el pueblo israelí ante los ataques diarios de Irán y Hezbolá», según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan, aunque Teherán ha negado la existencia de conversaciones directas o indirectas entre ambas partes.

(Cadena3)