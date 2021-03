Macri y todos sus dichos del Boca – River de la Copa Libertadores 2018

El ex presidente prefería a dos equipos brasileros en la definición. Más de tres años después, en un Instagram Live, reconoció que aún continúa dolido por la derrota.

Previo a que se conociera que Boca y River definirían la final de la Copa Libertadores 2018, Mauricio Macri, ex presidente de la entidad Xeneize, había declarado que prefería evitar dicho enfrentamiento. “Prefiero que gane un brasileño y no tener esa final porque son tres semanas de no dormir”. Ahora, más de tres años después en un Instagram Live, confesó que continúa dolido por aquella derrota frente al Millonario. “Aún no la digiero”. ¿Cuáles fueron sus anteriores dichos?

El 23 de octubre, Macri habló con Radio La Meca, de La Rioja.”Sabés lo que son tres semanas de no dormir, es mucho, es una locura, ¿sabés la presión que va a ser eso? El que pierde tarda 20 años en recuperarse, es una final que se juega mucho, se juega demasiado. Cada uno tiene su visión, yo creo que sería mejor es que uno de los dos que va a la final sea brasileño, el que le toque. Así no tenemos que nos quedamos de cama todos los hinchas de Boca y de River durante tres semanas”, manifestó el ex presidente.

Luego, el 4 de enero de 2019, menos de un mes después de la final en el Santiago Bernabéu, el dirigente del club de la Ribera expresó que nunca superará el dolor que significó aquel partido. “Claramente era una final especial. La ganó River y va a estar ahí, siempre en la historia. Pero el fútbol da revancha. Yo lo viví cuando me tocó ser presidente (de Boca), los primeros tres años Ramón Díaz ganó todo. Después terminó yéndose de River y nosotros ganamos todo. Yo espero que en breve Boca tenga su revancha. Además, se había animado a contradecir a Gustavo Alfaro, técnico del Xeneize en aquel entonces. “Calculo que para algunos habrá pasado, para otros está pasando y a otros no nos pasará nunca. Depende de cada uno, ¿no?”.

Antes de que se cumplan dos años de la recordada final, Macri sostuvo en diálogo con Jonatan Viale que la victoria de River “iba quedar como hito así como lo es la B para ustedes (risas)”. Además, agregó: “La B no equilibra. La B es la B. El éxito y el fracaso son dos palabras impostoras. Lo entendí en la época en la que ganamos todo”.

El empresario volvió a tocar el tema de la final perdida y deslizó que “fue una doble tristeza por el cariño a Guillermo (por Barros Schelotto)”. En tanto, añadió: “Es como un hermano menor. Igual que Palermo (Martín), Ibarra (Hugo) y toda esa camada que hizo que tuvieras una dura infancia”.

Macri, a tres años de la final Boca – River por la Copa Libertadores 2018

Con su condición de hincha de Boca a flor de piel, el expresidente de la Nación participó de un Instagram Live en el que se refirió acerca de la derrota ante el Millonario en el Santiago Bernabéu. “Todavía no la digiero, sé que les estoy dando de comer a los hinchas de River pero fue un golpe”, confesó quien además fuera presidente del Xeneize entre 1995 y 2007. Eso sí, fiel a su estilo futbolero de chicanear al histórico rival, añadió: “Fue un golpe que no iguala irse a la B, claro”.

(TyC Sports)