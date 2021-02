Luna Murillo: “Es prioritario el regreso presencial a clases”

La diputada provincial Victoria Luna Murillo defendió la vigencia del decreto 1807, aseguró que la normativa es de carácter excepcional y transitorio, repudió los cuestionamientos de sectores políticos calificándolos de “desestabilizadores” y consideró que es prioritario para las familias jujeñas el regreso presencial a clases.

“El decreto 1807 responde a una situación de emergencia, es excepcional, de carácter transitorio” afirmó Luna Murillo en respuesta a sectores políticos que se oponen al regreso de clases presenciales. “Es repudiable la actitud de algunas legisladoras que cuestionan las medidas del gobierno, habría que preguntarse si no responden a directivas de Milagro Sala, ya que la visitan en su domicilio habitualmente” denunció.

“La familia jujeña debe entender que detrás de estos reclamos de grupos minúsculos, hay una clara intencionalidad política de no querer las clases presenciales en Jujuy, estos sectores se escudan detrás de lo que puede ser un reclamo genuino de docentes, pero que no son más que maniobras oportunistas, desestabilizadoras de un gobierno legítimamente electo que toma medidas de gestión en un contexto de pandemia de la cual ellos no son ajenos” añadió quien es miembro de la comisión de Educación de la Legislatura provincial.

Continuó diciendo que “se desinforma y tergiversa la situación, cuando se denuncia que los edificios escolares no estarían en condiciones óptimas, mienten; el gobierno provincial tiene conocimiento de todo lo que falta en las escuelas tiene el relevamiento hecho, pero hay que dejar en claro que en estos cinco años de gestión se hicieron fuertes inversiones en educación, en la actualidad las escuelas están listas de manera operativa para iniciar las clases presenciales y durante el año se irán solucionando las situaciones edilicias que surjan” agregó.

Destacó además que desde esta gestión se tiene como eje fundamental la educación por eso el gobernador Gerardo Morales, tomó la decisión de que lo producido por la venta de energía de Cauchari se destine a la mejora del sistema educativo en infraestructura, capacitación docente, conectividad y modernización del sistema, anunció que hasta abril se tendrán iniciada la construcción de 102 establecimientos nuevos, se comenzará el tendido de 2000 km de conectividad y que está previsto también la reparación del 100% de los edificios escolares de la provincia, todo esto en el marco del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa PROMACE.

Insistió en que el Decreto 1807 no vulnera derechos, sino que, por el contrario, protege al docente en contexto de pandemia, impidiendo el traslado de educadores para no exponerlos a posible contagio, agregó que no afecta la situación de revista del docente no se modifican los puntajes, zona, salario, asistencia, “no exponer al docente a estar trasladándose por toda la provincia es preservar su salud y la salud de su familia” aseveró.

“Es prioridad el inicio de clases porque niños y jóvenes necesitan aprender, socializar, intercambiar conocimiento, en el ámbito educativo. Fueron los más afectados por la pandemia y esa situación la tenemos que revertir cumpliendo protocolos, sabiendo que el coronavirus no se fue y que la lucha es día a día” concluyó.