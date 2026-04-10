Lula denunció a Trump por amenazar la paz mundial en discurso reciente

El presidente brasileño, Lula da Silva, reafirmó este viernes su postura pacifista y rechazó la guerra, criticando a Trump por sus amenazas en el contexto del conflicto con Irán.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este viernes su preocupación por la situación geopolítica actual, describiéndola como «difícil». En este contexto, acusó a su par estadounidense, Donald Trump, de «amenazar a todo el mundo», al referirse a las tensiones generadas por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

«El mundo está difícil, Trump está amenazando a todo el mundo», afirmó Lula da Silva durante la inauguración de un nuevo campus del Instituto Federal de Educación en Sorocaba, en el estado de San Pablo.

«Nosotros en Brasil no queremos guerra, queremos paz, con acceso a la cultura, al estudio, el derecho a enamorarse, queremos cosas buenas y no queremos guerra, el que quiera guerra que vaya para otro lado del planeta. Aquí no tenemos miedo de ser felices», aseguró el mandatario, según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

Además, reiteró que Brasil no tiene interés en involucrarse en conflictos armados y enfatizó que su administración prioriza la paz como medio para facilitar el acceso de la población a derechos sociales, económicos y culturales.