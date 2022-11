Luis Juez, sobre el fallo de la Corte: “Tener poder no significa tener razón”

El senador nacional de Juntos por el Cambio celebró la determinación del máximo tribunal de Justicia y dijo que la vicepresidenta quería a un kirchnerista en el Consejo de la Magistratura para “amedrentar a los jueces”.

Luis Juez, senador nacional de Juntos por el Cambio, celebró el fallo de la Corte Suprema que le permitirá ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura, en reemplazo del oficialista Martín Doñate.

“Tener poder no significa tener razón. Van a bravuconear y decir que es un fallo político”, anticipó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, mientras el oficialismo define cómo responder al fallo de la Corte.

“Esta gente jura sobre una Constitución que nunca lee. ¿Hay algún órgano por encima de la Corte? No. Te puede gustar o no, pero no hay instancia superior. Si no cumplen es delito”, advirtió Juez.

“Hace siete meses los senadores peronistas me gritaban el gol en la cara. La Corte puso en evidencia una conducta que es la típica del hábil estafador. Hay una forma de hacer las cosas, que es con la ley”, remarcó.

Y destacó “El fallo es contundente, habla del ardid, del engaño. Les dije a los senadores oficialistas que no podían romper un compromiso de un día para otro para que la señora pueda amedrentar a los jueces”.

Por otra parte, pidió que el oficialismo “deje de amenazar” y sostuvo: “Para no tener problemas en la Justicia no tenés que meter la mano en la lata. Si Cristina no quería problemas debió haber educado a su familia y dirigentes para no toquen lo que no es suyo”.

Además, sobre las internas de Juntos por el Cambio a nivel nacional, indicó: “Tenemos que ser inteligentes, hay que entender a la gente que está desesperada y desesperanzada. Hay que sentarse, acordar, charlar, conversar. Si no estamos en condiciones de sentarnos y acordar, no sé si somos mejor que estos bandidos, hay que hacer un esfuerzo”.

(Cadena3)