Luego de importante operativo antidroga en Jujuy, dejó 27 detenidos y 1500 dosis secuestradas

Durante sólo 5 días, la Dirección de Narcotráfico de la Policía de Jujuy realizó 24 procedimientos en distintos puntos de toda la provincia.

El Ministerio de Seguridad informó que, a través de la Dirección General de Narcotráfico de la Policía de Jujuy y en coordinación con la Agencia Provincial de Delitos Complejos, se llevaron adelante distintos procedimientos entre el 18 y el 22 de febrero de 2026, en el marco de infracciones a la Ley Nacional Nº 23.737.

Operativos contra el narcomenudeo en Jujuy

Durante el período señalado se concretaron 24 procedimientos, que dieron como resultado la demora y/o detención de 27 personas en diferentes localidades de la provincia.

Además, el marco de estos operativos se procedió al secuestro de:

-850 dosis de clorhidrato de cocaína y/o pasta base

-683 dosis de cannabis sativa

-1 plantín de marihuana

-1 arma de fuego calibre 22, con cinco municiones

-11 teléfonos celulares

-7 balanzas de precisión

-$401.140 en efectivo

Las intervenciones comprendieron procedimientos con personal policial uniformado, operativos en la vía pública, allanamientos en bocas de expendio y actuaciones en el ámbito del Servicio Penitenciario.

Las tareas se desarrollaron en capital; Alto Comedero; San Pedro; Humahuaca; Libertador Gral. San Martín; Perico; Monterrico; La Quiaca y Palpalá, con la correspondiente intervención de las unidades fiscales competentes.

Desde el Ministerio de Seguridad se señaló que estas acciones forman parte del trabajo sostenido que se viene desarrollando en materia de prevención e investigación de delitos vinculados al narcotráfico en el territorio provincial.