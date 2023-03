Luciano Demarco habló sobre su candidatura a gobernador de la provincia por el Frente Vía + Libertarios

Lo hizo esta mañana en conferencia de prensa en nuestra capital, además se refirió a la situación en ciudad Perico donde apunto a una campaña para desprestigiarlo debido al crecimiento que vino teniendo desde que se hizo cargo del municipio.

En la conferencia de prensa estuvo acompañado por el candidato a intendente Julio Flores y además por Adrián Mamaní del Movimiento Comunitaria de Humahuaca.

El candidato Luciano Demarco comentó, “lo que sí podemos anticipar es que queremos gobernar Jujuy, para cambiar la forma fundamentalmente de hacer política en la provincia porque eso determina absolutamente todo y si ponemos nosotros, porque la política partidaria no está por encima de las instituciones”.

Agregando sobre esto, “porque pasa lo que pasó en Perico, donde un grupo de bandidos armó un plan de destitución y se repartieron los cargos de manera escandalosa, también para que las instituciones nunca más en Jujuy vuelvan a ser vulneradas y avasalladas, para que los docentes se sientan felices y dignos haciendo su trabajo y la única manera de lograr, eso es pagándoles lo que lo que les corresponde, para que en la provincia vuelva la libertad de verdad, para que el interior sea reconocido y los municipios tengan autonomía financiera, cuántas veces hemos hablado de que si no hay una ley de coparticipación, no hay libertad en los pueblos, para que los hospitales como el Arturo Zavala de Perico funcionen de verdad como nos merecemos y contemos con un sistema de salud digno, para que los sueldos dejen de ser los más bajos del país, para que el sector privado se sienta beneficiado y acompañado por el Estado, para que la Policía esté a disposición del ciudadano y no de la clase política, para que la justicia haga justicia, para que la Legislatura trabaje piense y haga leyes para el bienestar de los jujeños, estos son algunos puntos de por qué queremos ser el gobierno y en cada uno de esos puntos deje en evidencia la falta de desarrollo político de la provincia de Jujuy”.

Demarco mencionó luego, “todavía no está definido el compañero de fórmula, honestamente hemos venido trabajando con los equipos para pensar en la mejor vicegobernadora o el mejor vicegobernador, preferiríamos una mujer pero obviamente veremos los perfiles y quién genera la mejor y la mayor confianza dentro del espacio, lo mismo con la lista de diputados y lo que sí puedo anticipar es que va a estar entre los primeros lugares Gustavo Ontiveros en la lista de convencionales constituyentes porque el espacio nos lo pidió y nos pareció espectacular que uno de los ejes que no ha sido abordado por ninguno de los otros frentes sea la defensa de los de los recursos naturales, por lo que las distintas listas de 60 localidades las estamos también armando”.

Por otra parte recalcó, “obviamente el tejido del relato y las telenovelas que se han ido generando en torno a mi persona han buscado desprestigiar mi imagen, han buscado mancharla y lo que nosotros decimos es que debemos atenernos a la realidad, no nos puede marcar agenda una telenovela o un aparato mediático gigantesco pagado obviamente por el gobierno provincial que siempre va a imponer mentiras y convertirlas en verdades, está en la gente y creo que esa también es una gran diferencia con los otros frentes que nosotros no subestimamos al electorado, pueden haberme tratado de ladrón, de corrupto y un montón de otras cosas, pero también tiene una razón, creo que hay una amenaza latente y una incertidumbre en la casta política de hacía, a dónde va nuestro frente y hasta dónde puede llegar. Creo que eso genera mucho ruido y más cuando hay autonomía intelectual, hay libertad de pensamiento y que no nos pueden comprar porque ustedes fíjense en la historia de la política de Jujuy que recién lo comentaba Julio Flores muy bien esto, de cómo terminan absorbiéndose algunos espacios que se dicen opositores, pero después al momento del cierre de las listas, los ves dentro del frente de Morales, entonces, qué quiero decir con esto que el desprestigio hacia mi imagen, más si soy la cabeza de un frente, va a continuar y queda en ustedes, en el periodismo responsable los formadores de opinión, en el ciudadano común que hoy consume fundamentalmente las redes sociales, de que también vaya reflexionando sobre la realidad que intentan construir, nosotros no podemos vivir detrás de las mentiras como en Perico donde operaron durante tres años sistemáticamente gastando fortuna el oficialismo, para que eso pase y fueron cultivando mucho odio a un proyecto político muy nuevo en la ciudad, seguramente van a intentar hacer lo mismo a nivel provincial y nosotros tenemos que tener la habilidad, la creatividad y la competencia de luchar contra eso”.

Para finalizar el candidato expresó, “la boleta para que todos sepamos va a tener 6 cuerpos, los convencionales constituyentes, gobernador, diputados provinciales, intendente, concejales y comisionados. Los libertarios van a participar en las 6 categorías, estamos armando buenos equipos, hay una muy buena lista en Palpalá, hay buena una lista que la tenemos que terminar de ajustar en San Salvador de Jujuy, una lista impecable en Perico, vamos a hacer muy competitivos reconociendo que no tenemos estructura económica y que sabemos que eso, en la forma de hacer política de Jujuy es una desventaja y somos conscientes, pero a pesar de eso creemos y estamos convencidos que se puede hacer política desde el llano, desde la calle, ocupando los territorios y hablando con la gente. Yo siempre pongo el ejemplo de Perico, en el 2019 sin un peso en Perico a través de una elección espectacular se logró 9.500 votos sin un peso, entonces por qué no repetir la historia de Perico a nivel provincial ya que tanto protagonismo nos han dado en la ciudad de Perico con todo lo que ha pasado y si hacemos una lectura a conciencia creo que está a la vista de porqué ha pasado, han tratado de evitar todo el tiempo que pase lo que está pasando hoy y que lancemos una candidatura a gobernación con mi nombre”.

Por otra parte Julio Flores candidato a intendente señaló, ”esta elección es a nivel provincial y nosotros bajo ningún punto de vista y en ningún momento la trasladamos al orden nacional, nosotros siempre nos manejamos en el partido Libertario más que nada siguiendo ideas, no a personas, así que vamos a mantener esa línea, pero obviamente a nivel nacional apoyamos a Javier Milei y vamos a seguir apoyándolo al margen de las decisiones que tome el frente de la Libertad, que son en muchos casos bastante complicadas de entender, pero en esta es una elección provincial y la vamos a mantener como tal”.

Luego Adrián Mamaní del Movimiento Comunitaria de Humahuaca destacó, “primero lo que haya dicho Milei, no nos representa, lo que sí quiero que se queden tranquilo, quiero decirles que la razón de ser de este espacio tiene que ver con lo que sentimos, al igual que la gente en general y es que no han mentido y nos han engañado durante mucho tiempo, Vía nació en el 2019 por esa razón, por no sentir una representación y a raíz de eso hemos ido construyendo otro espacio a duras penas, porque es muy difícil hacerlo sin estructuras, sin padrinos políticos, pero acá estamos, es exactamente lo que usted está pidiendo, un espacio nuevo diferente que diga la verdad y que vaya siempre de cara a la gente a proponer políticas públicas para el desarrollo de Jujuy”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ