Lucas Boyé: “Me gustaría una revancha en River”

El actual delantero del Reading de Inglaterra aseguró que no disfrutó su primera etapa por las críticas que recibía. “Hoy siento que tengo otra experiencia para afrontar ese tipo de cosas de otra manera”, dijo.

Lucas Boyé, actual delantero del Reading de la Segunda de Inglaterra, no pudo disfrutar cuando dio sus primeros pasos en River, siendo una joven promesa. Por eso, sueña con un regreso al Millonario para darse ese gusto.

“Me gustaría una revancha en River. Me crié en el club y no pude disfrutar al máximo la oportunidad de jugar ahí”, expresó el atacante, de 24 años, quien debutó de la mano de Marcelo Gallardo en 2014.

Además, recordó lo duro que fue la adaptación a la máxima categoría, dentro y fuera del campo de juego. “Cuando tomé la decisión de irme fue porque estaba asfixiado. Jugaba poco y normalmente la pasaba mal. Se filtró mi número de WhatsApp y mi viejo no podía ir a la cancha, porque escuchaba cosas que lo hacían sufrir. Pude disfrutar de un montón de cosas que me dio River, pero no pude disfrutar de jugar al fútbol”, reveló en una entrevista con Fox Sports.

“Era muy chico, no supe manejar algunas situaciones y lo terminé sufriendo mucho. Padecí muchas críticas, y cuando las cosas no empiezan a salir ya no te ven como que sos chico o una promesa y te empiezan a atacar. Algunos jugadores saben reponerse de todo aquello, pero yo no lo pude resolver”, agregó el atacante, quien fue integrante de los planteles en las conquistas de la Copa Sudamericana 2014, Recopa 2015 y Copa Libertadores 2015.

Boyé pasó cedido a Newell’s, antes de irse a Europa: jugó en Torino, Celta de Vigo, AEK Atenas y ahora en el Reading de Inglaterra (se le terminó el préstamo y debe regresar al Torino).

“Hoy siento que tengo otra experiencia para afrontar ese tipo de cosas de otra manera, por eso también me gustaría volver”, sentenció, ilusionado con un regreso al Millo en un futuro.

(TyC Sports)