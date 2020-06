Lourdes Sánchez estuvo por separarse del Chato Prada: “Lo inundé de lágrimas hasta que se quedó”

La panelista de Hay que ver confesó cómo fueron las dos profundas crisis que atravesaron con el productor de ShowMatch.

La relación entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada va para los diez años de duración. En el largo recorrido que llevan compartido, superaron dos crisis importantes, que los pusieron al borde de la separación.

Hoy papás de Valentín, de tres años, superaron un primer desencuentro en el que la bailarina quería ponerle punto final a la relación, y fue el productor de La flia quien logró convencerla de lo contrario.

Tiempo después, las “vueltas de la vida” hicieron que, en una segunda crisis, fuera la mano derecha de Marcelo Tinelli quien considere que la pareja estaba terminada. En este caso, la panelista de Hay que ver demostró todo su interés en seguir adelante con el vínculo.

“En un momento primero me quise separar yo, y él no quería. Y después en otro momento él medio que quiso separarnos y yo no soporté. Lo inundé de lágrimas, lloré delante de él hasta que se quedó”, confió la morocha en diálogo con Agarrate Catalina, el programa radial de Catalina Dlugi.

Todo superado, si hay algo que hoy tiene en claro la ex integrante del Bar en el Bailando por un sueño, es que el vínculo con el papá de su hijo tendría que ser para siempre. “Tenemos que estar juntos, es nuestro destino. No me imagino una relación con otro hombre, no me imagino la vida sin él”, reflexionó Lourdes, al aire.

Aunque aquella relación en la que Denise Dumas y Martín Campi Campilongo oficiaron de celestinos, hoy mantiene una agradable armonía. Lourdes se quedó con la ilusión de vestirse de blanco y entrar a la iglesia, pero ya no “reclama” más el casamiento.

Lo hizo por muchos años en notas periodísticas y en el aire de ShowMatch, el mismo programa que si regresa el certamen de baile a la pista la verá compartiendo coreografías con el amor de su vida, al que se esfuerza por enseñarle todos sus conocimientos, pero sabe que con él no dará el “sí”.

