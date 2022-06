Luis Fonsi, íntimo: “Ya tengo 23 años de carrera, pero no me siento viejo”

Después de tres años el cantante vuelve a la Argentina para presentar su último trabajo, Ley de Gravedad, y repasar todos sus hits. En una entrevista exclusiva con Teleshow, habla de su familia, de la ansiedad de encontrarse con sus fans después de la pandemia y de la nueva generación de artistas argentinos.

Lo ansiaba, lo esperaba, y hasta lo necesitaba. Luis Fonsi está feliz de comenzar nuevamente una gira, Noche Perfecta tour, que esta vez tiene un significado muy especial, porque es la primera que hace después de la pandemia y que lo trae a la Argentina después de tres años. El 11 de junio va a estar presentándose en Villa María, Córdoba, y al día siguiente estará cantando en el Luna Park no solo las canciones de su último trabajo, Ley de Gravedad, sino también los mejores hits de su carrera, que ya lleva 23 años.

Aterrizó hace apenas horas en Buenos Aires y, aunque ya realizó varias entrevistas, no pierde la sonrisa al recibir a Teleshow en una de las salas del Hotel Marriot. Se anima a hablar de todo, de su trayectoria, de su cariño especial por la Argentina y también sobre cómo transitó la cuarentena más estricta y su presente, en el que se las ingenia para compatibilizar su vida familiar (está casado con Águeda López, con quien tiene a sus hijos Mikaela y Rocco) y el tour.

—¿Estás muy expectante por tu reencuentro con tus fans argentinos?

—Es un reencuentro muy necesitado, con muchas ganas de pisar el escenario, de regresar a Córdoba, que no había regresado hace creo que más de cinco años y Buenos Aires, hace más de tres. Eso es una eternidad, si fuese por mí estuviese aquí cada seis meses. Hacía falta emocionalmente hacer música en vivo, la pandemia nos alejó un poco, pero ahora tengo ya nuevo disco, han pasado muchísimas cosas en estos últimos años y hay que celebrarlo con la gente. Cuando te quitan algo que has tenido por mucho tiempo, ahí te das cuenta que importante que es, y siempre lo supe, pero el contacto con la gente es todo: es música, es magia, es inspiración.

¿Se puede adelantar algo de los shows que vas a hacer acá?

—La gira la comenzamos el fin de semana pasado, o sea que estamos literalmente como en la primera en la primera fase, y es un show muy mixto, muy romántico, muy rítmico. Estoy cantando canciones desde mi primer disco hasta del más reciente, así que van a escuchar 23 años de música y muchas sorpresas.

—Más allá de las consecuencias negativas de la pandemia, ¿aprovechaste el tiempo para hacer alguna actividad o estar con tu familia?

—Sí, estuve un poco encarcelado en mi casa como todos, siguiendo las reglas al pie de la letra, pero al principio un poco frustrado porque tenía ya una gira ensayada y muchas cosas planificadas que se movieron. Pero dentro de la situación que estábamos viviendo, no podía quejarme porque sabía que había mucha gente que lo estaba pasando peor. Por un tiempo me me convertí en jardinero, en plomero, en chef…mi esposa aprovechó y me sacó el jugo en la casa, como decimos nosotros (Risas) Pero bien, me disfruté mucho las pequeñas cosas de la vida: el poder estar tranquilos sin tener que estar mirando el teléfono cada rato, sin tener que estar con la maleta al lado de la cama porque llegas hoy y te vas mañana. Creo que fue la primera vez en muchos años que guardé todas las maletas y eso tiene su magia.

—¿Cómo compatibilizás la vida familiar con la gira?

—Normalmente no viajo con la familia porque mis hijos son muy chiquitos, ya cuando sean grandes y si ellos quieren, pues me encantaría que estén conmigo. Pero en este caso como estoy viajando básicamente todos los días, no es justo para un niño que esté durmiendo pocas horas y más en los tiempos que estamos viviendo. Aunque me encantaría, me parece que hay que ser responsable como padre y las videollamadas es un “gran resuelve”, no es lo mismo pero es un gran resuelve.

—¿Ya tuviste tiempo de probar alguna comida típica argentina?

—Ya me he comido como tres alfajores, porque es lo único que me da tiempo a comer. Pero ya estoy esperando mi asado y mi vinito tinto que lo necesito para hidratar la garganta y poder cantar perfecto.

—Se sabe que los fans argentinos somos muy eufóricos cuando nos gusta un artista, ¿nos podés contar alguna anécdota?

—Muchas no se pueden contar, son cosas íntimas (Risas) No, bien, es uno de los públicos más ruidosos, en el buen sentido de la palabra. Es muy, muy eufórico, lo cantan todo, hasta el solo de guitarra. Es muy fácil para nosotros los artistas hacer shows aquí porque te emociona mucho, te desconectas. A mí me encanta que la gente cante conmigo, que no pueda escuchar a los músicos porque escucho más al público. Es uno de los mejores problemas que uno puede tener.

—Hablando un poco de tu carrera musical, ¿cómo hiciste para fusionar tus baladas románticas con otros géneros como el reggaetón y el pop latino, sin perder tu esencia?

—Es una evolución natural, no es que me estoy lanzando al vacío, como cuando uno tiene el pelo largo y se lo corta, que es un cambio drástico que te miras al espejo y ves otra persona. Le puse otro ritmo a la base de mi canción, pero sigue siendo la misma canción escrita con la misma guitarra, en el mismo lugar y con el mismo sentimiento. Fue muy fácil y muy natural, siempre sabiendo que mi género es el pop. Yo soy un cantante melódico, pero colaboro con gente que le da otro color y otro estilo a mi música y creo que enriquece todo el producto final.

—Uno de tus mayores hits fue “Despacito”, ¿te gusta seguir cantándola o ya te pesa un poco?

—Mi filosofía es que mientras la gente la quiera escuchar, yo la voy a amar. Ahora mismo tú me preguntas a mí y es una de mis canciones favoritas del show, porque la gente se emociona. Tan pronto escucha el solo del cuatro, se pone de pie y saca los celulares. Se siente una vibra muy bonita…¿por qué no voy a querer hacer eso el resto de mi vida? Yo la hago 17 veces al día si lo tengo que hacer. Lo que uno quiere es crear alegría, emoción, magia. Y la canción que te dé ese efecto, es la mejor canción del mundo. Yo dudo seriamente que me voy a cansar de cantar esa canción.

Esa canción la hiciste en colaboración con Daddy Yankee, que lamentablemente hoy se está despidiendo de los escenarios ¿Te sorprendió esa decisión? ¿Te gustaría estar en alguno de sus conciertos de despedida?

—Estoy seguro que estaré y quiero ir como fanático, he ido a muchos de sus conciertos y obviamente he cantado con él en muchas ocasiones. Me parece que el legado que ha dejado es brutal, no tan solo para el género, el cual diríamos que él es la cara del género, sino para la música latina en general, así que celebro su carrera. Me honra que haya sido quien me haya acompañado en nuestra canción y vamos a ver si se retira, ¿verdad? Yo digo que de aquí a unos años va a regresar porque va a extrañar demasiado. No puedo hablar por él, pero si tuviese que apostar, yo digo que va a regresar. Dale 5 años que no tenga el público y va a decir ´uy, espérate, extraño a mi gente´.

—En este último trabajo, Ley de Gravedad, hacés muchas colaboraciones con otros artistas como Manuel Turizzo ¿Te queda el sueño pendiente con algún otro artista?

—Muchos. Gente nueva, gente vieja, Stevie Wonder por ejemplo. Aquí en Argentina hay una generación de artistas urbanos brutales que están rompiendo el mundo entero. Hay un movimiento muy interesante, muchos que conozco y muchos que no, y siento que estoy en un punto de mi carrera que sí, ya tengo 23 años, pero no me siento viejo, pero también reconozco que hay una generación que me ha seguido que te enseña mucho. Tengo mucho de aprender de ellos también, así que seguiré colaborando y, si siento respeto por ese artista, voy a querer trabajar con él.

—¿Cuál crees que es tu secreto para seguir manteniéndote vigente después de tantos años en la música?

—No creo que haya un secreto. Si uno trabaja, ama lo que hace, lo hace con respeto, con muchas ganas y si uno tiene ese hambre y esa humildad de querer seguir aprendiendo algo nuevo todos los días, pues uno va a triunfar en lo que sea, no necesariamente en la música,. Ojalá yo siga teniendo esa hambre por muchos años más, ahora mismo estoy más hambriento que nunca, en el sentido de que quiero seguir aprendiendo. No me molesta amanecerme todas las noches en un estudio trabajando con gente nueva, componiendo con gente que no son famosos. Y el cariño de la gente es el motor de todo, lo que te mantiene a flote. Pero hoy día, con tantos cambios que hay de música, de cómo la gente consume la música, mantenerte vigente después de tantos años no es fácil, especialmente un género pop. Por eso le doy gracias a mi público todos los días por seguir caminando con los pies en la tierra y disfrutando.

—¿Cómo te ves a futuro?

—No sé, pero ojalá igual de contento y de tranquilo que estoy hoy día. Uno tiene sus proyectos, tengo mis locuras que sigo haciendo, produciendo, hay varios proyectos de actuación que estoy empezando a hacer, sigo haciendo televisión, La Voz. Hay muchas cosas por ahí por el camino, pero por ahora no se pueden contar.