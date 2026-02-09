Los tres países latinoamericanos más endeudados con el FMI

Un análisis de Bloomberg concluye que estas naciones enfrentan una mayor presión debido al encarecimiento de los costos financieros.

Argentina, Ecuador y Costa Rica son los tres países de Latinoamérica que mantienen una mayor deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), reveló la agencia Bloomberg, con base en los datos del último reporte del organismo.

Según el informe, la deuda de Argentina asciende a 57.360 millones de dólares, en tanto que la de Ecuador acumula 9.891 millones de dólares, y la de Costa Rica se ubica en otros 2.459 millones de dólares.

La lista de países latinoamericanos que registran mayores financiamientos con el FMI continúa con Jamaica (1.222 millones de dólares), Honduras (645 millones de dólares) y Surinam (591 millones de dólares).

Por otra parte, los países con menores deudas son Barbados (551 millones de dólares), Paraguay (318 millones de dólares), Salvador (237 millones de dólares) y Haití (222 millones de dólares).

De acuerdo con el análisis de la firma estadounidense, los países latinoamericanos que obtuvieron altos créditos del FMI ahora enfrentan una mayor presión debido al encarecimiento de los costos financieros, lo que contrasta con las bajas expectativas de crecimiento regional.

Por ello, se prevé que el refinanciamiento de sus deudas será más alto este año y los gobiernos de la región dependerán más de la ayuda de organismos internacionales de crédito o de ajustes fiscales para recortar el gasto público.

