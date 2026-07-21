Los siniestros viales siguen siendo la principal causa de muerte entre los jóvenes

Aunque las muertes causadas por siniestros viales han disminuido en los últimos años, cerca de 1,2 millones de personas siguen perdiendo la vida cada año en las carreteras.

La ONU reúne a gobiernos y expertos para acelerar las medidas destinadas a reducir a la mitad las muertes y lesiones antes de 2030.

Los siniestros viales provocan cerca de 1,2 millones de muertes cada año y continúan siendo la principal causa de muerte entre los niños y jóvenes de entre 5 y 29 años. Aunque la cifra mundial ha disminuido un 21 % desde 2011, los avances siguen siendo insuficientes para alcanzar el objetivo de reducir a la mitad las muertes y lesiones de tránsito antes de 2030.

Con ese propósito, dirigentes, ministros y especialistas de todo el mundo participan este lunes y martes en una reunión de alto nivel en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, convocada por la presidenta de la Asamblea General y la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. El encuentro busca transformar los compromisos políticos en acciones concretas que permitan acelerar el progreso durante el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030.

Acelerar los compromisos

Según los datos más recientes, 1,16 millones de personas murieron en las carreteras en 2025, a pesar de que durante la última década se incorporó más de mil millones de vehículos al parque automotor mundial. Para la OMS, estas cifras muestran que todavía queda mucho por hacer para convertir la seguridad vial en una prioridad de salud pública.

Durante la reunión se examinará una declaración de progreso negociada previamente por los Estados Miembros, además de experiencias nacionales que han permitido reducir las muertes en las carreteras. La OMS también celebrará un evento paralelo para analizar cómo convertir los compromisos internacionales en resultados concretos.

“Este progreso demuestra que el cambio es posible cuando los países invierten en sistemas viales seguros”, afirmó el doctor Tedros , quien recordó que las muertes por siniestros viales son evitables si se aplican políticas eficaces.

Una prioridad permanente

En un informe presentado este año, el Secretario General de las Naciones Unidas subraya que la seguridad vial debe convertirse en una prioridad permanente de los gobiernos mediante instituciones sólidas, planes de largo plazo y objetivos medibles, con el apoyo del sector privado, la sociedad civil y los jóvenes.

Entre las medidas más eficaces figuran:

<el diseño de carreteras más seguras

<el control de la velocidad

<el uso del cinturón de seguridad y del casco

<la mejora de la seguridad de los vehículos

<una atención rápida y adecuada a las víctimas después de un siniestro

La reunión de alto nivel busca precisamente impulsar estas acciones para que los compromisos asumidos en 2022 y reforzados en la Conferencia Ministerial de Marrakech de 2025 se traduzcan en menos muertes y lesiones en todo el mundo.

(Naciones Unidas)