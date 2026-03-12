Los senadores libertarios le boicotearon la sesión a Bullrich: «No va a ser vice ni jefa de Gobierno»

Los senadores no quieren que la exministra los lleve a empujones. «No va a ser candidata a vicepresidenta ni a jefa de gobierno», dijo una fuente oficialista.

Patricia Bullrich fracasó en su intentona para sesionar de prepo este miércoles y apurar el pliego de Carlos «Coco» Mahiques, después que los bloques aliados y hasta legisladores del oficialismo avisaran que no podían garantizar la presencia de todos en recinto. Su traspié se debió, antes que nada, al boicot de Karina Milei para que no capitalice el eventual triunfo político de una aprobación exprés para el padre del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El desaire a Patricia se inscribe en la misma lógica que la jugada de la hermana presidencial contra el intendente de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, a quien le negaron un cargo en la nonata Agencia de Migraciones. Valenzuela, que no asumió como senador bonaerense a la espera de ocupar ese sillón que le habían prometido, estalló este martes y dijo que «Karina lo tiene secuestrado a Milei».

Valenzuela es tal vez el único dirigente territorial de Bullrich en la provincia de Buenos Aires y había zafado del veto de Karina. Sin embargo, esa suerte se agotó y ahora lo persigue el mismo fantasma que a Gerardo Milman, el exdiputado que la exministra tuvo que esconder en su despacho para no ser alcanzado por la impugnación de la secretaria general de la Presidencia.

En ese contexto, la senadora libertaria sobreactuó su fervor karinista y, por eso, quiso arrastrar al Senado a una ridícula sesión, sin más temario que el de otorgar estado parlamentario a los pliegos. Con todo, una fuente oficialista fue despiadada a la hora de describir la situación de Patricia: «la única certeza es que no va a ser candidata a vicepresidenta ni candidata a jefa de gobierno».

Tal como anticipó LPO, la exministra empujaba el trámite para que avance con rapidez la prórroga del camarista de la Casación Penal, pese a que había ausentes como la salteña Flavia Royón y Carolina Moisés, que acompañan a los gobernadores en la Argentina Week estadounidense, y otros senadores ni siquiera viajaron a Buenos Aires esta semana. «Quiere congraciarse con Juan Bautista Mahiques», dijo un senador a LPO.

La jefa de la bancada de LLA convocó entonces a una reunión de presidentes de bloque para este martes. Y frente al temor a que le vaciaran la cita, dibujó un extraño temario que mezclaba la recuperación de estado parlamentario para pliegos de militares que habían quedado postergados, un asunto que se puede votar a mano alzada en cualquier sesión, junto al pliego de Mahiques.

La reticencia de los senadores era tan alta que hasta ofreció discutir la integración de las comisiones. Acaso por decoro, los legisladores acudieron al encuentro con Bullrich pero avisaron que no estaban dispuestos a sesionar este miércoles antes de sentarse a conversar: «sesionaremos la semana que viene para que entren más temas», contestó un radical ante la consulta de LPO.

En rigor, los aliados se le plantaron a la exfuncionaria de Javier Milei pero la iniciativa de Bullrich venía reñida desde el principio con la lógica. Con el Presidente de viaje en el exterior, Victoria Villarruel quedó a cargo de la presidencia y Bartolomé Abdala, presidente provisional de la cámara, tuvo que suspender su agenda en Expoagro para estar pendiente de la frenética rutina que quería implementar la líder del bloque oficialista.

«Bullrich está acostumbrada a mandar, se piensa que está en el Ejecutivo», se quejaron los peronistas, y agregaron: «cree que porque ganó algunas votaciones, tiene el poder pero no es así».

Pero el principal problema de la exministra no viene de las filas opositoras sino del gobierno mismo. LPO informó que Juan Carlos Pagotto, el mendocino de origen y riojano por adopción, se convirtió en el antagonista interno de la exsenadora, por mandato de los primos Martín y Lule Menem, aún cuando los libertarios traten de minimizar el operativo desgaste que ya pusieron en marcha contra Bullrich.