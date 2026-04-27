Los salarios de estatales se acreditarán el jueves 30 de abril y viernes 1 de mayo en Jujuy

La acreditación de los haberes de los trabajadores de la administración pública se concretará en dos jornadas.

Tesorería de la Provincia de Jujuy informó que el cronograma de pagos a la administración pública comenzará este jueves 30 de abril y se extenderá hasta el viernes 1° de mayo, completando en sólo dos jornadas la acreditación de los haberes a los agentes estatales.

Fechas del cronograma de pagos en Jujuy

Los salarios de los trabajadores del Estado provincial correspondientes al mes de abril se abonarán de la siguiente forma:

– Jueves 30 de abril: veteranos de guerra de Malvinas; Policía de la Provincia; Servicio Penitenciario; Organismos Autárquicos; administración central; Ministerio de Salud; Ministerio de Desarrollo Humano y Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior.

– Viernes 1 de mayo: municipios; organismos descentralizados; Poder Judicial; Poder Legislativo; Auditoría General y funcionarios.