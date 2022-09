Los Pumas suben al 6° puesto del ranking mundial de la World Rugby

El listado lo encabeza el seleccionado de Irlanda, seguido por Francia y Sudáfrica, mientras que Gales y Japón cierran las primeras diez posiciones. Los All Blacks ascendieron del quinto al cuarto puesto y desplazaron a Inglaterra.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, ascendió este lunes del séptimo puesto al sexto en el escalafón mundial que elabora la World Rugby, al beneficiarse con la derrota de Australia frente a los campeones del mundo, Sudáfrica, por 24-18, por la cuarta fecha del Rugby Championship.

Los Pumas sufrieron el sábado una categórica derrota como visitantes ante los poderosos All Blacks por 53 a 3, en la ciudad de Hamilton y válido por la cuarta fecha del Rugby Championship, que fue la revancha del partido que el equipo argentino ganó por 25-18 el sábado 27 de agosto al seleccionado de Nueva Zelanda.

En el ranking de la World Rugby sigue en el primer lugar el seleccionado de Irlanda, seguido por Francia y Sudáfrica, mientras que Gales y Japón cierran las primeras diez posiciones.

El Top 10 de la World Rugby es el siguiente: 1- Irlanda (90.03); 2- Francia (89.41); 3- Sudáfrica (87.89 ); 4- Nueva Zelanda (86.41); 5- Inglaterra (86.25); 6- Argentina (82.32); 7- Escocia (81.93); 8- Australia (81.54 ); 9- Gales (81.28); y 10- Japón (77.749).

