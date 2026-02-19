Los puertos de todo el país amanecieron paralizados

La FEPA activó el cese nacional portuario desde las 00 horas y todas las terminales del país detuvieron sus operaciones en rechazo a la reforma laboral.

Los puertos de todo el país amanecieron completamente paralizados, en respuesta a la medida dispuesta por la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) en acompañamiento al paro convocado por la CGT contra la reforma laboral que se debate en el Congreso de la Nación.

El cese de actividades se cumple en cada Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) del país, abarcando puertos de carga general, cerealeros y de pesca en todo el territorio nacional. Las operaciones quedaron totalmente detenidas en las distintas terminales portuarias, confirmando el impacto pleno de la medida, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Desde la conducción sindical señalaron que el paro se ejecuta con alto acatamiento y que los trabajadores portuarios son protagonistas de la jornada nacional de lucha. La paralización del sistema portuario marca uno de los puntos más sensibles del esquema logístico y comercial del país. #AgenciaNA.