Los espacios culturales de San Salvador presentan su programación del 12 al 18 de marzo

Con una variada propuesta, se generó la agenda de actividades en los distintos centros y espacios culturales de la capital provincial.

Los principales centros y espacios culturales de San Salvador de Jujuy ofrecen esta semana muestras, talleres de formación artística y exhibiciones permanentes del 12 al 18 de marzo. Desde el Ministerio de Turismo y Cultura indicaron que las propuestas incluye actividades gratuitas y aranceladas abiertas a toda la comunidad.

Centro Cultural Culturarte

El centro mantiene abierta la muestra «Mujeres que dicen» de Liliana Berruezo, que puede visitarse del 6 al 30 de marzo de 8:00 a 20:00 horas. La actividad es libre y gratuita. Para visitas guiadas de grupos y escuelas, las solicitudes se reciben en culturartejujuy@gmail.com.

Culturarte se encuentra en San Martín esquina Sarmiento.

Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz

Durante marzo, el museo mantiene abierta su propuesta de visitas guiadas de lunes a viernes para conocer la vida de Macedonio Graz. La actividad es libre y gratuita, de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

El jueves 12 de marzo inaugura la muestra «Experiencia sensorial botánica» de la artista Vilma Quiroga a las 19:30 horas. La entrada es libre y gratuita.

La Casa se encuentra en Lamadrid esquina Güemes. Consultas: agendamacedoniograz@gmail.com

Centro de Arte Joven Andino (CAJA)

El lunes 16 de marzo inaugura la muestra temporal «Tabula de bolsillo: la inmensidad del gesto» del artista Lisandro Alejo Martínez a las 19:30 horas. La exhibición permanecerá abierta hasta el 13 de abril y puede visitarse de forma gratuita de 8:00 a 20:00 horas.

El centro también ofrece el Taller de Teatro para jóvenes y adultos a cargo de Damián Zanin. Las clases se dictan el jueves 12 y martes 17 de marzo de 19:00 a 21:00 horas. La actividad es arancelada.

El miércoles 18 de marzo se desarrolla una Master class de charango a cargo de Miguel Vilca de 18:00 a 20:00 horas. La actividad es gratuita.

El centro se ubica en Alvear 534. Consultas: espaciocaja@gmail.com o +54 388 4249304

Casa de las Letras

El jueves 12 de marzo presenta dos actividades simultáneas. A las 18:00 horas se realiza la presentación del libro Manka Fiesta con compilación y coordinación de Mario Fidel Tapia, actividad gratuita. En el mismo horario se desarrolla el Taller «El sabor de leer» coordinado por Matilde Almada de 18:00 a 20:00 horas, también con entrada libre y gratuita.

Casa de las Letras se encuentra en Belgrano 1327.

Sala de Exposiciones Casa Silvetti

La sala continúa exhibiendo la muestra «Paisajes de la colección del patrimonio artístico de la provincia de Jujuy», que permanecerá abierta hasta el 27 de marzo. La exhibición puede visitarse de forma gratuita de 8:00 a 20:00 horas.

Casa Silvetti se encuentra en Canónigo Gorriti 295.

Los espacios culturales de la capital mantienen una programación activa que fortalece la formación y el disfrute artístico de la comunidad.