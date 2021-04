Los duelos que atraviesan los egresados por la pandemia

La psicopedagoga Roxana Moscardi habló sobre cómo los jóvenes que terminan el secundario transitan un momento clave en sus vidas.

“Los adolescentes no se conectan, no se enganchan, no se entusiasman, no están estimulados con la educación a distancia”.

“El 2020 fue un año en que los chicos en sexto año por lo general atravesaron muchos duelos. Uno no ve más a sus compañeros todos los días, dejar de ser una persona conocida en el ambiente escolar y pasa a ser desconocido en la multitud de la universidad”.

“Se le sumaron los duelos de no poder lucir sus buzos de egresados, no tener viajes de estudio”.

“A eso se le agrega el desconcierto vocacional. En estos momentos se pierde un poco la idea de proceso en los chicos. Estamos en un momento del llame ya, la inmediatez. Ante esa idea, cuando piensan en una carrera, se asustan un poco”.

“También hay demasiada oferta, hacer ese curso con el que te hacés millonario mañana. Se ve cierto desconcierto en los chicos”.

“Hay chicos que no han podido ingresar al circuito virtual. Dijeron ya queda para el 2021. O no recibieron mails o no pudieron conectarse. Pasaron cosas insólitas, como profesores hablando hora y media con el micrófono apagado”.

“Una chica me dijo que soñaba con la vida universitaria, tomarse el colectivo e ir a Córdoba. Es toda una aventura ir a la universidad, en el caso del interior. Y en Córdoba también, inician una nueva etapa. Eso quedó trunco”.

“Es muy subjetivo, por mí que vuelva la presencialidad. Es un deseo personal. Todo indica que es algo híbrido, mitad y mitad. Hay que familiarizarse. La virtualidad también tiene una expansión incalculable”.

(Cadena3)