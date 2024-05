Los dejaron en la calle: Abuelitos de Tilcara piden que la Justicia les haga devolver su casa

Estos abuelitos, fueron desalojados por la ex nuera y hace 46 días que duermen en la casa de un amigo en la ciudad de Tilcara.

El terreno pertenece a su hijo que se separó de su mujer y es en ese terreno que edificaron su casa donde la ex mujer de su hijo quien vive en una casa contigua, tiene una nueva pareja y no les deja ingresar a su vivienda.

Se trata de Celestina Cruz y Juan Carlos Zamudio, quienes por una decisión de su ex nuera Irene Soledad Tamara Cruz fueron expulsado de su vivienda, de acuerdo a lo manifestado por ellos.

La abuela damnificada comentó, “nosotros hace 45 días que no encontramos en la calle, en la Semana Santa, salimos a hacer una reunión y cuando volvimos nos encontramos estaqueada nuestra puerta y ese día miércoles de la misma semana había venido el oficial Marañón de Violencia de Género, la cual nos dijo a nosotros que teníamos la orden de desalojo, pero ella no nos podía sacar porque ella dijo que nosotros éramos personas vulnerables”.

Sobre el conflicto detalló, “nosotros tenemos el primer juicio con mi ex nuera, era por la división del terreno, como son dos casas ella puede vivir en una que la hemos construido nosotros para que ella viva con nuestra nieta y la otra casa que le hicimos en el fondo es nuestra y nosotros tenemos dos entradas, una entrada da para el costado que entramos a la vivienda nuestra al fondo y ella tiene adelante otra entrada, pero lo que pasó es que ella no quiere, nosotros el día 28 de febrero hemos hecho y estado en el juicio, el cual estamos esperando la sentencia del abogado civil de la división de la casa y el segundo es que la señora no acepta porque ella quiere toda la casa y que nos vayamos nosotros, pero ella no nos devuelve todo lo que nosotros invertimos, así me yo me voy tranquila y puedo alquilar o hacer algo”.

Continuó narrando, “ese terreno consiguió mi hijo quien nos dijo que no podía construir porque le faltaba ingresos y nos pidió ayuda, entonces nosotros vendimos nuestra casa de El Carmen y le construimos ahí toda la casa, entonces en octubre del 2020 tuvimos que volver por mi esposo, tiene problemas al riñón y después mi hijo construye al fondo y me dice que me quede a vivir allí, entonces }aceptamos y terminamos nuestra casa y en ese momento le agarra Covid a mi esposo y después del Covid mi hijo se separa y se va, nos quedamos nosotros con ella que nos hicimos cargo siempre de ella y de la nieta y hasta ahí va todo bien, en el 2023 aparece con pareja nueva entonces empezamos a estorbarles nosotros y desde enero del 2023 empezamos con problemas, por ello fuimos a juicio por la división del terreno y nosotros tuvimos como comprobar que la casa fue hecha por nosotros, por los albañiles y obreros y la venta de nuestra casa, pero ella quiere todo y nos hace nuevamente un juicio por supuestamente violencia de género, pero quien siempre nos maltrato fue ella porque ella nos cortaba el agua, nos insultaba y llenaba el pozo ciego, nosotros aguantábamos el olor y tampoco nos dejaba ver a la nena, además ella podía hacer fiestas y en una fiesta un compañero de ella le quiso pegarle a mi esposo, pasamos todas esas cosas pero ahora nosotros supuestamente somos los violentos y nosotros queremos volver a nuestra casa y queremos que el juez Molina que dio la orden de desalojo tenía que haber firmado que volvamos a nuestra casa y si ella tiene una nena que es la vulnerable nosotros también somos 2 personas vulnerables, porque mi esposo tiene problemas de los oídos. es hipertenso, es diabético con problemas renales, secuelas de la tuberculosis y dolor pulmonar, estamos en la calle, 45 días en la calle y menos mal que tenemos una amiga que nos puso su casa que no es justo que tenga que estar incomoda nosotros teniendo nuestra casa”.

Para finalizar expresó, “ahora el juez Molina lo pasó la doctora Gutiérrez, quiero que por favor llamen a Adultos Mayores ya que también nos defiende a nosotros y queremos eso, que ellos llamen a nuestra abogada y nos defienda, así como ella también tiene a una niña de 9 años vulnerable, nosotros también somos vulnerables, mi esposo necesita atención médica y necesito tenerlo acá en Jujuy, actualmente vivimos en Sumaj Pacha en Tilcara donde una amiga nos dio una pieza y ella se mudo a otra pieza con su hija pero nos lamentamos porque ella duermen en una cama y la hija en el piso y con este frio imagínense”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ