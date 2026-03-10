Los cortes de energía en el norte de Salta reavivaron los reclamos de los legisladores

El senador por Orán, Juan Cruz Curá, puso una vez más en agenda la crisis energética que afecta a los departamentos del norte de Salta y que impacta directamente en la vida de más de 400 mil habitantes y en su desarrollo productivo.

El senador provincial por el Departamento Orán, Juan Cruz Curá, volvió a poner sobre la mesa de debate un tema que, a pesar de reiterado, sigue sin encontrar una solución.

El pasado jueves durante su intervención en la Cámara de Senadores, el legislador expresó el malestar de vecinos de Orán, San Martín y Rivadavia frente a los reiterados cortes de luz, los problemas de tensión y la falta de infraestructura. “No podemos naturalizar un servicio deficiente, mucho menos cuando en el norte las temperaturas rozan los 50 grados”, sostuvo.

Curá recordó que desde 2019 impulsó pedidos de informe y promovió leyes para fortalecer el sistema de multas ante cortes del servicio y para que los aumentos tarifarios se ajusten por inflación. Sin embargo, advirtió que el problema estructural excede a la provincia, ya que la red de alta tensión depende de Transnoa y del sistema eléctrico nacional administrado por CAMMESA.

En ese contexto, planteó una pregunta directa: ¿qué gestiones realizaron los legisladores nacionales para mejorar la energía en el norte? “El norte no pide privilegios, pide condiciones básicas para vivir y desarrollarse”, concluyó.

(InfoNegocios)