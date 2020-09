Los boxeadores tuvieron su día: Javier “Alacrán” Torres y la oportunidad de pelear por el título del mundo

El día del boxeador lo celebran sólo en Argentina, en homenaje a Luis Ángel Firpo y su pelea con Jack Dempsey. El 14 de septiembre de 1923, en Nueva York, ante más de 10mil personas, el argentino de Junín, Luis Ángel Firpo, acariciaba la hazaña.

En este caso hicimos un recorrido de la trayectoria de Javier “Alacrán” Torres, ex boxeador de San Pedro de Jujuy, quien tuvo la oportunidad de pelear en Estados Unidos y en Australia, además de ser campeón argentino. Campeón sudamericano y campeón del mundo hispano.

Sobre su carrera dijo el boxeador, “yo he tenido la suerte de hacer una carrera de 23 años, comencé a los 15 años, he tenido la suerte de pelear en amateur por el campeonato argentino porque no había los Juegos Evita, antes eran campeonatos argentinos de novicio y avezado novicio que tienen hasta 10 peleas y avezado más de 10 peleas para arriba. Después a los 20 años ya me hicieron profesional, a los 21 he tenido la suerte de ser campeón argentino, a los 22 años fui campeón sudamericano, soy campeón del mundo hispano también así que he tenido la suerte de pelear por el título profesional de profesional en Jujuy con un amigo de Jujuy que lo aprecio un montón”.

Siguió contando, “después a los 23 años me traslade a Buenos Aires, me instale ahí, estuve 20 años radicado en cual me salió la pelea por el titulo latino de la organización social de boxeo, así que era ganar el título e ir por el título del mundo. Tenía en frente un rival muy difícil como es el paraguayo Darío ‘el niño de oro’ Azuaga, en ese momento yo me enfrente con él, la primera vez peleamos en Quilmes tenía 33 peleas y 32 nocaut, una sola ganada por puntos, creo que fui la horma del zapato de él, porqué todos tenemos nuestra horna de zapato, hay un boxeador que muchas veces no le podemos ganar nunca, entonces por una o por otra cosa nosotros tuvimos la suerte de pelear 3 veces, en Quilmes en la cual me caí del ring al decimo round, creo que se abrió los tensores de la cuerda, me llevaron al hospital y me dieron la pelea sin decisión, después peleamos en Puerto Iguazú, en las Cataratas del Iguazú, ahí me dieron empate, después llamaron gente de Estados Unido porque querían si o si hacer defender el título a Joni Tapia entonces o iba el o iba yo. Tuve la suerte de ir a pelear el 6 de mayo del 2000 con Joni Tapia.

Al contarle que en Jujuy fue muy recordada y que esa pelea prácticamente la tenía ganada pero el jurado le dio ganador a Tapia rememoró, “yo creo que fue una pelea muy dura, Joni Tapia para mí siempre fue un boxeador muy bueno, un boxeador que por algo gano 3 títulos del mundo, el fue 3 veces campeón del mundo, entonces he tenido la suerte de cruzar guantes con el también, pienso que esa noche me traiciono un poco la sangre, la noche anterior había una conferencia de prensa en la cual Joni Tapia me menosprecio, había dicho que tenía que irse rápido a su casa, que la pelea no iba a durar más de 2 o 3 round, entonces cuando yo me caí cuando me pego el cabezazo, me acorde de todo, antes de subir al ring lo único que le pedía a Dios es que me ayude que me de fuerza por qué me habían menospreciado un montón, entonces le dije que yo quería terminar de pie los 12 round y gracias de Dios fue así termine de pie y cuando me pego el cabezazo mi entrenador decía quédate ahí que somos campeones, entonces en ese momento me acorde de mi familia, me acorde de lo que me había dicho el, entonces ahí nomas me levante. Después uno en frio ve los videos y digo porque no me quede hubiera sido campeón del mundo, pero Dios sabe por qué hace las cosas, así que hice una muy buena pelea”.

Al preguntarle si iba a ser diferente si hacía caso al entrenador y se consagraba campeón del mundo, respondió Torres, “no sé qué es lo que hubiera sido, pero seguramente hubiera sido campeón del mundo y como yo siempre digo quizás las cosas hubieran cambiado y no estaría acá en estos momentos, pero no me arrepiento de nada, amo mi San Pedro, amo Jujuy, amo mi tierra”.

Luego agregó, “estas son cosas que han pasado en la vida pero yo estoy contento, estuve 8 años y 7 meses radicado en Buenos Aires y todos los año yo pedía permiso a fin de año y me decían mira Torres si vos te vas a Jujuy no volvas más, no volvas más porque nosotros no te vamos a recibir de nuevo, entonces yo me tenía que quedar, gracias a Dios me quede porque sino yo no hubiera peleado 3 veces por títulos del mundo, me quede con mi señora, con mi hijo, en ese momento estaba el mayor Ariel Torres, por eso es muy difícil hacer lo que yo hice con el boxeo. Yo siempre lo hice por el pan de mi familia, siempre lo hice por mi por mi familia, nunca lo hice por mi provincia sinceramente les pido perdón a todos yo no sabía que estaba haciendo algo por mi provincia, sin embargo hoy en día desde hace rato soy el único boxeador que tengo un record absoluto en la provincia de Jujuy, entonces para mí es un alago, es una alegría enorme, para mi familia también. Gracias a Dios continuamos con esto que es el boxeo, hoy en día estamos en el rincón de nuestros boxeadores, de mis hijos también, dos de mis hijos menores están boxeando actualmente pero no boxean por la cuarentena que estamos viviendo, pero cuando pase esto seguramente vamos a estar arriba de un ring”.

La pregunta obligada a “Alacrán” fue si después del cabezazo de Tapia pudo hablar con el después de la pelea, “si, nosotros hablamos después de la pelea por que después del cabezazo se dio el fallo y si no mal recuerdo, ustedes lo que han visto la pelea, el me alzo y me paseo por todo el ring, después en la conferencia de prensa, dado que además se recaudaban armas de los delitos entonces la empresa Joni Tapia daba 500 dólares y una entrada al que entregaba un arma, después de la pelea todas esas armas se la dieron al sheriff, entonces ahí hablamos por que nos preguntaron los periodistas a los dos, para mí es una buena persona, cada luchador, cada persona hace su show, su estrategia arriba del ring, fue muy amable, muy buena persona pero lamentablemente hoy en día no lo tenemos acá en este mundo, nos estará viendo desde arriba le mando un fuerte abrazo”.

“Lo que pasó, es que yo estaba al otro lado del mundo, en esos momentos son cosas que uno tiene que vivirla para creerlo, me paso millones de cosas en la cabeza, no me dejaba dormir el pensamiento, por ejemplo un día antes de la pelea no quería dormir, gracias a Dios el pesaje son 24 horas antes, así que pensando en la pelea o si mi familia y todos estaban viendo el combate”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ