Los artesanos celebraron su día con música, danza y actividades culturales

En el marco del Día del Artesano, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad a participar de una jornada especial que se llevará a cabo el próximo 19 de marzo, de 17 a 20 horas, en el Paseo de Artesanos.

La propuesta busca reconocer y poner en valor el trabajo de los artesanos locales, quienes a través de sus creaciones mantienen vivas las tradiciones y la identidad cultural de la región. Durante la tarde, vecinos y visitantes podrán disfrutar de distintas actividades pensadas para compartir en familia y acompañar a los emprendedores del sector.

La jornada contará con mateada organizada por instituciones gauchas, además de presentaciones de grupos en vivo y ballet, que aportarán música y danza al encuentro. De esta manera, el espacio se convertirá en un punto de reunión para celebrar el arte artesanal y fortalecer los lazos culturales de la comunidad.

Desde el municipio destacaron la importancia de generar este tipo de iniciativas que permiten visibilizar el trabajo de los artesanos y promover los espacios donde exponen y comercializan sus productos, invitando a la comunidad a acercarse y acompañar esta celebración