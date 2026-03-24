Los Alfiles del Ramal dirán presente en el Campeonato Argentino de ajedrez

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, continúa trabajando con las diferentes disciplinas deportivas y, por primera vez, una delegación de la escuela municipal de ajedrez viajará a Buenos Aires para competir en el Campeonato Argentino Infantojuvenil, que se realizará el 2 de abril.

A cargo de la profesora Cristina Artaza, el equipo viene trabajando intensamente. “Desde diciembre nos venimos preparando con los chicos para participar del CAM 2026. Estamos en la cuenta regresiva. Gestionamos mucho para poder estar presentes y saber que atrás hay un municipio que apoya, a través del intendente Julio Bravo, y que hizo que este juego ciencia siga su marcha, nos dio la tranquilidad de saber que vamos a cumplir un nuevo sueño”, precisó.

La entrenadora de Los Alfiles del Ramal agradeció “el apoyo del jefe comunal, de todas las áreas del municipio, de la Secretaría de Hacienda y de todos los que aportan su granito de arena para que podamos estar presentes”.

Contó que “desde que estamos afiliados a la Federación Argentina sabemos que los chicos van a tener campeonatos más importantes, donde el nivel será mucho más alto. El Argentino es un certamen que tendrá un alto nivel, ya que estarán los mejores del país”.

Sin dudas, el crecimiento de los trebejistas sampedreños se vio reflejado en los últimos certámenes. “Lo demostraron en el último circuito, hicieron que las alarmas se enciendan y que la profe gestione un poco más, porque condiciones les sobran a nuestros jugadores para ser protagonistas”, finalizó.