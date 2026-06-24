Los activistas argentinos detenidos en Libia fueron «liberados» y están «seguros»

Son oriundos de Mendoza, habían sido detenidos en mayo y ahora están en Turquía.

Los dos activistas mendocinos detenidos en Libia hace un mes, cuando se encontraban en la flotilla humanitaria Global Sumud Maghreb, fueron liberados este martes, confirmó el canciller, Pablo Quirno.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se trata de los directores de investigación del portal de noticias de América Latina y el Caribe Nodal, María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, informó la Cancillería argentina, quienes estaban privados de su libertad desde el pasado 24 de mayo en Bengasi, momento en el cual las autoridades cerraron el paso de la delegación terrestre.

La misma había iniciado el viaje desde Mauritania hacia Gaza, a principios de mayo, con el objetivo de llevar alimentos, medicamentos y ambulancias.

¿Cómo y dónde están los activistas argentinos?

Respecto del estado y ubicación actual de los activistas Giménez y Aguilera, el canciller argentino Pablo Quirno llevó tranquilidad, enfatizando que se encuentran “seguros” en Estambul (Turquía), luego de haber sido expulsados con otros extranjeros. Ambos recibieron asistencia de parte de funcionarios del Consulado General de dicha ciudad.

La liberación

A su vez, el diplomático señaló que “desde el 24 de mayo, fecha en la que Giménez y Aguilera fueron detenidos, la Cancillería Argentina, a través de la Dirección General de Asuntos Consulares y la Embajada Argentina en Túnez, llevó adelante de manera permanente distintas gestiones consulares y políticas, incluyendo el desplazamiento del Cónsul argentino en Túnez a Bengasi y las arduas gestiones junto a países amigos”.

Y la liberación de las dos personas argentinas estuvo bajo la coordinación de la The United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL, Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia, en español), junto al Comité Internacional de la Cruz Roja.

En este contexto, desde Nodal afirmaron que “la recuperación de la libertad constituye una victoria de la solidaridad internacional, de la presión de las familias, de las organizaciones sociales, políticas, sindicales, humanitarias, de derechos humanos y de todas las personas que exigieron su aparición con vida y su libertad inmediata”.

Y a la vez sumaron: “Celebramos que hayan recuperado su libertad e iniciado el regreso a sus hogares. Sin embargo, afirmamos con claridad que nunca debieron haber sido secuestrados, retenidos ni criminalizados por participar de una misión civil y humanitaria destinada a acompañar el ingreso de ayuda a Gaza”.

Por su lado, Quirno sostuvo que “la Cancillería Argentina no hace política ni espectáculo con los ciudadanos argentinos que necesitan ayuda en el exterior. Todas estas gestiones se llevaron adelante con la cautela que la situación ameritaba, debido a la complejidad del caso y del contexto jurídico-político en que se desarrollaron”.

Más detenciones

En el mismo momento en que la caravana donde estaban los argentinos fue detenida, había otro grupo que también sufrió el embate y perdió su libertad en Israel. La situación escaló a nivel mundial generando el pedido de “liberación inmediata”.

A esto, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, divulgó un video burlándose de las manifestaciones, mostrando a las personas reclamar de rodillas y con las manos sujetadas en la espalda.

Liberación masiva

Pero en mayo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein, informó de la liberación de “todos los activistas extranjeros de la flotilla de la Solidaridad con Palestina han sido deportados de Israel”, ante el reclamo de varios países. Asimismo, el funcionario alardeó de que su país “no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza”.

Los tripulantes a bordo de alrededor de 50 barcos, que rondaban los 430, habían sido obstruidos al oeste de Chipre por el ejército de Israel en el Mediterráneo, para luego ser trasladados a Israel y encarcelados en la prisión de Ktziot, como dio a conocer la organización israelí de defensa de los derechos humanos Adalah, encargada de la representación legal.

Allí, el trato que recibieron de la policía, que recibía directivas de Itamar Ben-Gvir, generó una protesta internacional, además de una reprensión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Agencia NA