Los 8 escalones del millón: Un pedido de Nicole Neumann detonó el enojo de la producción

Yanina Latorre reveló en LAM que la modelo había arreglado un aumento salarial en su contrato con la condición de que no se tomaría vacaciones en verano, pero se pidió la licencia

Nicole Neumann no estaría en los mejores términos con la producción de Los 8 escalones del millón (eltrece). Yanina Latorre reveló en Los ángeles de la mañana (eltrece) que la modelo, que es panelista del ciclo de preguntas y respuestas, habría hecho un trato para lograr un aumento de sueldo en su contrato y que no lo habría cumplido.

“Cuando estaba terminando el año, pautó con la producción un gran aumento. Pidió bastante. Al programa le va muy bien y mide muy bien. Como condición, le dijeron que le daban esa guita, que era bastante mas de lo que ganaba, pero que no se fuera de vacaciones. Ella dijo que no se iba de vacaciones, que iba a laburar todo el verano”, contó la “angelita” sobre el ciclo conducido por Guido Kaczka, en el que también participan Martín Liberman (deportes), Santiago Do Rego (tecnología), Carmen Barbieri (espectáculos) y un famoso invitado que cambia noche a noche.

Sin embargo, parece que Neumann no cumplió a su palabra. Latorre reveló sobre la modelo: “Firmó el contrato, le dieron el aumento. Al otro día, llamó y dijo suelta como una lechuga: ‘me voy un mes y medio’”. Inmediatamente, el conductor Ángel De Brito agregó que su reemplazo sería ni más ni menos que Carolina “Pampita” Ardohain.

Carmen Barbieri, que es compañera de Nicole y fue invitada a LAM por otro motivo, no se mostró ofendida por la actitud de su colega. Muy por el contrario, la celebró: “Mirá, la felicito. Hace muy bien”. Sorprendida, Latorre replicó: “No tiene palabra”. Luego, la artista explicó su punto: “¿Se lo aceptó la productora (el contrato)? ¿Entonces? Ella es una genia. Además de bella…”.

Asimismo, contó que ella todavía no arregló su vínculo: “No, yo no firmo. Viste que a mí me cuesta ir a firmar. Ahora creo que tenemos una reunión”. En chiste, Latorre le sugirió: “Pediles un contrato millonario, deciles todo que sí y después los embromás”. A lo que Barbieri respondió: “Yo no pido un contrato millonario. Yo pido una continuidad y una tranquilidad. Estoy muy feliz con Guido”.

No contenta, Yanina presionó a la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) y resaltó que “si le pagaron mucho a Nicole”, a ella deberían pagarle más. Sin ánimos de entrar en una discusión, Carmen reflexionó: “No sé. Capaz que no. Tiene más seguidores ella”.

(lanacion)