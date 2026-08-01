Los 27 años de un monarca estadista

El pasado 30 de julio, el embajador del reino de Marruecos en Argentina, Fares Yassir, celebró los 27 años de la llegada al Trono de Mohammed VI.

Y el festejo tiene un motivo más que especial, este rey como jefe de Estado ha demostrado virtudes de estadista que van mucho más allá de la gestión de gobierno.

Su capacidad de planificación con objetivos a cinco, diez y más años le han dado a la gestión de gobierno una importante continuidad que permitió avanzar en la integridad territorial por un lado y la inversión a largo plazo por otro, logrando que todos los países poderosos del mundo le dieran su respaldo a la propuesta para el Sahara marroquí y también comenzaran a realizar inversiones que le permiten al reino norafricano su desarrollo a nivel científico, industrial y de servicios que aceleradamente están permitiendo avanzar en un desarrollo importante para el bienestar de su población, incluidos los sectores que aún no han logrado un buen nivel de vida.

La proyección de estadista le permiten trabajar y organizar las inversiones para el desarrollo de gran parte del continente africano, además de su reino, como por ejemplo el super gasoducto que impulsa para unir a Nigeria con Marruecos y poder abastecer a Europa por el gas que hoy no le llega desde Rusia, favoreciendo también el desarrollo de todos los estados africanos que recorre el hiper gasoducto o el tendido de cables submarinos para abastecer a muchos millones de Ingleses con energía renovable del Sahara marroquí.

El festejo por la Fiesta Nacional contó con una importante presencia de personalidades de la política nacional, provincial, legislativa, judicial, diferentes cultos y más de cincuenta embajadores.

Entre los asistentes se destacaron embajadores como la de Alemania, Catalina Cullas; el de Bélgica Christian De Lannoy; el Nuncio Apostólico, Monseñor Michael Wallace Banach; el de Francia, Romain Nadal; el de China, Wei Wang; el de Estados Unidos, Peter Lamelas; la de México, Lilia Rossbach Suárez; el embajador de Israel, Eyal Sela, el de Unión Europea, Erik Høeg, el de Italia, Fabrizio Nicoletti; la del Líbano, Sonia Abou Azar; de El Salvador, Miriam Elena Mena Gallardo; el de Uruguay, Diego Cánepa; el de la India, Ajaneesh Kumar; del Reino de los Países Bajos, Mauritz Wilhelmus Verheijden; el panameño, Juan Luis Correa y el encargado de Negocios de Nigeria, Malah Yusuf, entre otros representantes.

(Por Carlos Mariscal)