Localizaron a los menores de Perico que eran intensamente buscados

Finalizó con éxito la búsqueda de los dos menores que faltaban de su hogar desde el pasado 12 de febrero.

Gracias a un intenso despliegue de la Unidad Especial de Búsqueda de Personas, ayer fueron hallados en San Salvador de Jujuy. El mismo se centró en el barrio Punta Diamante.

Tras recibir testimonios clave, los efectivos centraron el rastrillaje en la zona sur de la Capital jujeña. El operativo contó con una pieza fundamental, el can Rocco, cuyo olfato permitió dar con el paradero de los menores.

El lugar del hallazgo fue en las márgenes del río, en inmediaciones del barrio Punta Diamante.

Para controlar el estado de salud, fueron trasladados inmediatamente a un nosocomio para la revisión médica de rigor. Recién, tras constatar que ambos se encontraban en buen estado de salud, fueron entregados a sus progenitores.