Llora la pelota por los árbitros “prepotentes” y “soberbios”

Luego de la denuncia de Atlético Tucumán contra Fernando Espinoza, presentamos un recorte de los árbitros que se comportan arrogantemente y abusan del poder.

Liga Profesional de Fútbol. El último fin de semana (28/8); Boca venció a Atlético Tucumán con algunas jugadas polémicas que desataron la furia de los jugadores del Decano, quienes acusaron a uno de los árbitros más conocidos del campeonato en la actualidad.

Ayer por la tarde (29/8), este medio difundió los dichos de Cristian Menéndez contra el referí. El Polaco ingresó para jugar los últimos diez minutos en La Bombonera cuando el encuentro estaba igualado en uno. Sin embargo, le dejó varios palitos al arbitraje de Fernando Espinoza.

“Espinoza se bajó el auricular y me amenazó”, comenzó diciendo el delantero de Atlético Tucumán, en declaraciones a la señal televisiva TyC Sports.

El atacante de Atlético Tucumán calificó al juez de “soberbio” y advirtió que “un día se puede llevar una sorpresa”.

Casi en simultáneo, Fernando Espinoza salió al aire en la radio D Sports y adelantó que ampliará el informe del partido con las declaraciones de Menéndez. “Tengo las declaraciones de Menéndez que dice que yo lo amenacé durante el partido y que me puedo llevar una sorpresa. Voy a ampliar el informe por mi seguridad”, aseguró.

En esa línea, Guillermo Acosta también atacó al colegiado. “Con Espinoza siempre pasa algo. No se le puede decir nada en la cancha. Es muy soberbio y arrogante”, detalló el Bebe, en diálogo con el programa ‘Puede Pasar’.

Lo cierto es que el propio Espinoza volvió a estar en el foco de la polémica cuando ignoró la acción de un posible penal en el área de Boca, provocada por Carlos Zambrano y sobre el delantero del Decano, Ignacio Maestro Puch. Lo llamativo es que el VAR ni siquiera llamó a Fernando Espinoza para revisar la acción.

Quien debiera dar explicaciones es Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje en Argentina. El ex referee no solo dijo -hace no mucho tiempo- que “el arbitraje argentino se encuentra en su mejor momento histórico”, sino que también es responsable de que no se publiquen los audios de la cabina del VAR, tal como hace CONMEBOL por las competencias internacionales, entre las ocho y diez horas posteriores al encuentro.

A no confundirse: El fútbol argentino no es más transparente por la llegada de la tecnología o porque hayan más árbitros en cancha. La pelota está igual o más manchada que ayer y Claudio Chiqui Tapia no sale de su oficina en AFA (Asociación del Fútbol Argentino) para oferecer ningún tipo de explicación. Ni siquiera se percibe que esta tendencia puede llegar a cambiar en el corto o mediano plazo, lamentablemente.

Así es; el fútbol argentino, más (in)creíble que nunca

Néstor Pitana

El referí internacional de 47 años ha quedado en la lupa en varias ocasiones por su prepotencia y ninguneo a los jugadores y entrenadores en los partidos.

“Es tan soberbio que no reconoce cuando se equivoca”, dijo Pablo Lunati hace un tiempo.

Ciertamente, el hombre que dirigió la final de Rusia 2018 entre Francia y Croacia, ha protagonizado una serie de encontronazos dirigiendo a River Plate, especialmente, con su DT, Marcelo Gallardo.

La cuestión comenzó en 2017 cuando, en un superclásico de verano contra Boca, el juez principal expulsó al Muñeco por haber salido tarde a jugar el segundo tiempo, lo que provocó la ira del técnico. “Explicámelo porque sino no se entiende. Es un pelotudo este, no sabe ni explicar el reglamento y quiere romper los huevos”, disparó Gallardo frente a uno de los asistentes de Pitana, antes de volver al vestuario del José María Minella de Mar del Plata.

Ese mismo año, en noviembre, Néstor Pitana fue designado nuevamente para arbitrar un Superclásico y lo volvió a hacer mal (incorrecta expulsión a Edwin Cardona). Boca se impuso 2-1 en el Monumental pero Napoléon no se quedó callado y fue a buscar al colegiado.

“¡Nunca más le digas pendejo a un jugador! Le faltaste el respeto a Montiel, estalló Marcelo Gallardo”

Yael Falcón Pérez

El árbitro de 33 años es apuntado como “de lo mejorcito”, según algunos especialistas en la materia. Sin embargo, en julio pasado, el delantero de Vélez Sarsfield, Lucas Pratto, cargó contra él. “Son unos soberbios”, lanzó.

El centroatacante con pasado en múltiples clubes criticó con dureza a Yael Falcón Pérez pero además aseguró que son varios los jueces los que maltratan a los jugadores adentro de la cancha:

“Es una lástima porque siempre Vélez juega condicionado, cancha de Defensa y Justicia, cancha de Boca, cancha de River, cancha de Vélez, parece que los árbitros están contentos con hacerle un mal a Vélez. Será un tema dirigencial, pero siempre nos callamos y creo que es momento de empezar a dejarlos expuestos porque son todos unos soberbios, en el trato con los más chicos, en el trato con los jugadores”, arremetió.

“Hay árbitros que hablan mucho de los jugadores pero cuando dirigen uno o dos partidos importantes se creen que son los protagonistas del fútbol y los protagonistas somos los jugadores, aunque a ellos les duela. Tienen que dejar un poquito de lado la soberbia y empezar pitar como corresponde”

Nicolás Ramírez

El juez lleva apenas 35 partidos en la espalda como juez principal y ya fue criticado por un experimentado futbolista del fútbol argentino, en este caso, Jesús Dátolo.

En la décima jornada de la actual Liga Profesional, Banfield igualó con Argentinos Juniors 1 a 1 por un penal sancionado con polémica en favor del Bicho en tiempo de descuento.

“Fue claramente un buen partido de nosotros. Merecíamos ganar. Infelizmente, en la última jugada, viene el gol de ellos. Hicimos un buen partido ante un rival muy difícil”, deslizó con bronca el referente del Taladro.

“En vez de vivir un espectáculo que sea lindo para los dos, termina siendo algo malo para el fútbol. Muchas cosas que no entendemos, la soberbia de los árbitros dentro de la cancha, no saber manejar un partido. Me molesta. No me gusta que pase”, concluyó.

Fernando Rapallini

El propio Rapallini tiene un amplio historial dirigiendo en la Primera División, lo que le valió la convocatoria para el siguiente Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, en 2018, el referee tuvo un cruce con los jugadores de Boca Juniors y con su entrenador en ese entonces, Guillermo Barros Schelotto, en el empate 3-3 ante Huracán en Parque Patricios.

“No soy de hablar de los árbitros pero le faltó el respeto a dos compañeros míos por una jugada, fue soberbio y no me gustó. Le dije que iba a tratar de hacer lo posible para que esto no le pase a los jugadores de fútbol. No soy de hablar pero sí cuando faltan el respeto, no lo voy a tolerar”, declaró Fernando Gago, una vez que culminó el duelo ante el Globo.

Además, Fernando Rapallini se trenzó con el ex entrenador xeneize y se escondió detrás de sus colaboradores, luego de haber discutido con Barros Schellotto.

Barros Schelotto: “¡Echame! ¡echame!”. (Se acerca al oído del juez). “Echame, como me echaste en la Supercopa (0-2 vs. River”.

Fernando Rapallini: “Aaaah, te quedó grabado, eh”.

Barros Schelotto: “¡Dale! Sí, sí, me quedó grabado. Porque jugaron para River, no jugaron para la ley”.

Fernando Rapallini: “Ustedes también. Ustedes capaz que también” (se ríe).

Barros Schelotto: “Dos veces campeón. No te equivoques”.

Fernando Rapallini: “¡Andá para allá! ¡Andá para allá! ¡Ojo con lo que me decís! ¡Tomátelas! ¡Tomátelas de acá!”.

Germán Delfino

El juez de amplia trayectoria fue atacado por Leonardo Carol Madelón -actual director técnico de Arenal de Sarandí-, cuando el entrenador todavía dirigía a Unión de Santa Fe y se enfrentó a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la liga argentina en 2014.

“Es un soberbio. La soberbia es el peor enemigo que puede tener el ser humano”, apuntó Madelón.

Y la siguió: “Vivo pacificando. El árbitro debe pasar desapercibido, pero Delfino no lo hizo. No soy de hablar así, pero ¿hasta cuándo me voy a callar? Me cansé de ser el tipo correcto”.

(Urgente24)