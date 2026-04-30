Llega una nueva edición de la Fiesta de la Danza con actividades en toda la ciudad

Con una nutrida agenda de actividades y la participación de artistas de diversos géneros, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy prepara una nueva edición de la Fiesta de la Danza, que se desarrollará a lo largo de todo el mes de mayo en distintos espacios culturales y abiertos.

El inicio oficial tendrá lugar el próximo 8 de mayo en la Glorieta de Plaza Belgrano, marcando el puntapié inicial de una propuesta que ya se consolidó como un clásico en la agenda cultural local. En ese sentido, el director de Cultura, Joaquín López, destacó, “estamos celebrando la octava edición, de esta propuesta, que es un programa de la Secretaría de Cultura y Turismo de la municipalidad, que tiene como objetivo fomentar la danza, el encuentro, el diálogo, y que también toda la ciudadanía y quienes nos visitan puedan disfrutar de las propuestas, que va a estar iniciando este próximo viernes 8 de mayo, en la Glorieta recientemente inaugurada de Plaza Belgrano”.

Asimismo, remarcó la importancia del evento inaugural, “desde las cinco de la tarde vamos a poder disfrutar de la puesta en escena del inicio de la octava edición de la Fiesta de la Danza en nuestra querida ciudad, con la participación de muchísimos artistas, ballet, grupos de danza, de todos los géneros que van a estar presentes en distintos ámbitos de la ciudad, así que invitamos a toda la comunidad que pueda sumarse, que pueda celebrar la danza”.

La iniciativa viene creciendo año tras años y suma cada vez más participantes, “esto es algo nuestro de nuestra ciudad, bien jujeño, y que año a año nos va dando mucha alegría porque va proyectándose más fuera de la frontera de nuestra ciudad, y se van comunicando con nosotros algunas agrupaciones que desean ser parte, así que vamos a tener una nueva edición durante todo el mes de mayo para que podamos celebrar, festejar la danza, y que sea un gran atractivo también para quienes nos visitan y para todos los vecinos y vecinas de la ciudad”, expresó López.

Durante todo el mes, la programación incluirá propuestas para todos los gustos, desde danza clásica y folclore hasta estilos urbanos y expresiones internacionales, “vamos a tener propuestas en los espacios culturales del municipio, de danza urbana, danza clásica, folclore, tenemos un certamen también maravilloso que va a suceder los días 9 y 10 de mayo en el Centro Cultural Manuel Belgrano, así que estaremos en distintos puntos de la ciudad, tanto espacios culturales como espacios abiertos, vamos a tener una propuesta de espectáculo que la verdad que no tiene desperdicio”, agregó.

El cierre, previsto para el 30 de mayo, promete ser uno de los momentos más destacados: “el 30 de mayo va a ser el cierre con Danzas del Mundo, que también es una de las fechas que nos da mucha alegría, porque en el escenario se puede observar lo significativo que es la danza, cómo trasciende las fronteras, y lo importante que es para cada una de las propuestas que tenemos acá en Jujuy y de altísimo nivel”.

Agenda de actividades