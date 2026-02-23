Llega Cazzu a San Pedro de Jujuy

La reconocida artista jujeña Cazzu llegará este miércoles al mediodía a San Pedro de Jujuy para participar de una transmisión especial que se realizará en la Plaza Belgrano.

La cantante formará parte del programa Tapados de Laburo, que se emitirá en vivo y contará con la presencia de público en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

La expectativa es alta, ya que se trata de una de las figuras más influyentes del género urbano argentino y referente indiscutida del trap latino.

La jornada será transmitida en directo por Olga, el canal de streaming argentino que se ha consolidado como uno de los más vistos del país. Fundado por el conductor Migue Granados, Olga ofrece programación en vivo a través de YouTube y plataformas digitales, combinando actualidad, humor, música y entrevistas con grandes figuras del espectáculo.

El programa “Tapados de Laburo” forma parte de la grilla diaria del canal y se caracteriza por su estilo descontracturado, entrevistas dinámicas y fuerte interacción con la audiencia.

La llegada de Cazzu a San Pedro no solo genera expectativa entre sus seguidores, sino que posiciona a la ciudad en el centro de la escena nacional del streaming y la música urbana.