Llanos destacó el proyecto de biocombustibles de Bullrich

El proyecto de Ley de Biocombustibles presentado recientemente por la senadora Patricia Bullrich propone, un nuevo marco regulatorio, libertad de mercado y el aumento gradual de los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel.

“Celebramos la iniciativa de la senadora Bullrich porque atiende un pedido que la producción cañera del norte viene reclamando en los últimos años, que es avanzar a un esquema más competitivo, sustentable y federal”, destacó el referente del sector, productivo, Martín Miguel Llanos.

“La producción de bioetanol de caña de azúcar es vital para nuestra región. Actúa como un motor económico clave que moviliza las economías de las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, y genera miles de empleos directos e indirectos”, subrayó.

“El proyecto propone establecer un régimen de biocombustibles de cara al futuro: moderno, previsible y competitivo. Su eje central es promover la inversión productiva, acompañar la transición energética y fomentar las exportaciones de biocombustibles, garantizando los más altos estándares internacionales de calidad”, explicó.

En este sentido Llanos coincidió con las autoridades del Centro Azucarero Argentino y de la Cámara de Bioetanol de Maíz, quienes expresaron en un comunicado que “el proyecto desregula la actividad, fomenta la competencia, y contiene una visión de crecimiento que elimina el cepo productivo que la actual ley impone. Esto daría una previsibilidad indispensable para atraer nuevas inversiones, ampliar plantas existentes y generar miles de puestos de trabajo en las economías regionales”.

Asimismo las entidades remarcaron que, “cada nueva planta de bioetanol implica empleo calificado, movimiento logístico, demanda de servicios, desarrollo científico y arraigo en el interior productivo. Además, fortalece la seguridad energética nacional al reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y diversifica la matriz energética”.

Y aunque presenta oportunidades puntuales de mejoras que deberían contemplarse antes de su sanción, “el proyecto de la senadora Bullrich es una pieza clave para empezar a hacer realidad el sueño de una Argentina competitiva, sustentable y federal”, destacaron.