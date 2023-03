Lionel Messi, histórico: LLegó a su gol número 100 con la camiseta de la Selección argentina

El capitán campeón del mundo es el máximo goleador de la historia del combinado albiceleste desde 2016. Este martes, en el amistoso ante Curazao, amplió su récord.

Lionel Messi se convirtió este martes en el primer y único futbolista en anotar 100 goles con la camiseta de la Selección argentina. Lo logró en el partido ante Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en el marco del segundo amistoso tras conquistar el Mundial Qatar 2022.

El capitán argentino, campeón mundial, había alcanzado el jueves ante Panamá los 800 goles en su carrera profesional, contando Selección y clubes.

El gol número 100 de Messi en la Selección llegó a los 19 minutos del amistoso ante Curazao. El capitán recibió un pase de Lo Celso y, a puro talento, gambeteó dentro del área y definió esquinado con la pierna derecha.

Messi, de 35 años, es el máximo anotador histórico de Argentina con esa cantidad de tantos en 174 partidos. Su primer festejo en la mayor fue en un amistoso ante Croacia celebrado en la ciudad suiza de Basilea, el 1 de marzo de 2006.

El rosarino es el máximo goleador con una diferencia notable. En su momento desplazó a Gabriel Batistuta con el tanto número 56 que marcó ante Uruguay en Mendoza por Eliminatorias, el 1 de septiembre de 2016, en el estreno del ciclo de Edgardo Bauza.

Bolivia, con 8 tantos, es hasta el momento su víctima más recurrente; Lionel Scaloni, el DT que más explotó su capacidad goleadora (35) y 2022, inolvidable por su consagración en Qatar, registró su mayor producción anual con la camiseta argentina (18).

Los 10 máximos goleadores en la historia de la Selección argentina

1. Lionel Messi: 100 goles (2005-actualidad)

2. Gabriel Omar Batistuta: 56 goles (1991-2002)

3. Sergio Kun Agüero: 41 goles (2006-2021)

4. Hernán Crespo: 35 goles (1995-2006)

5. Diego Maradona: 34 goles (1977-1994)

6. Gonzalo Higuaín: 32 goles (2009-2019)

7. Ángel Di María: 28 goles (2009-actualidad)

8. Luis Artime: 24 goles (1961-1967)

9. Daniel Passarella: 22 goles (1978-1986)

10. Leopoldo Luque: 22 goles (1975-1981)

Los 100 goles de Lionel Messi en la Selección argentina (2006- Actualidad)

1 de marzo de 2006, Croacia 3 vs Argentina 2 (Amistoso)

16 de junio de 2006, Argentina 6 vs Serbia y Montenegro 0 (Mundial)

5 de junio de 2007, Argentina 4 vs Argelia 3 (Amistoso)

5 de junio de 2007, Argentina 4 vs Argelia 3 (Amistoso)

9 de julio de 2007, Argentina 4 vs Perú 0 (Copa América 2007)

12 de julio de 2007, México 0 vs Argentina 3 (Copa América 2007)

17 de octubre de 2007, Venezuela 0 vs Argentina 2 (Eliminatorias Sudamericanas)

21 de noviembre de 2007, Colombia 2 vs Argentina 1 (Eliminatorias Sudamericanas)

5 de junio de 2008, México 1 vs Argentina 4 (Amistoso)

11 de octubre de 2008, Argentina 2 vs Uruguay 1 (Eliminatorias Sudamericanas)

2 de noviembre de 2009, Francia 0 vs Argentina 2 (Amistoso)

28 de marzo de3 2009, Argentina 4 vs Venezuela 0 (Eliminatorias Sudamericanas)

14 de noviembre de 2009, España 2 vs Argentna 1 (Amistoso)

7 de septiembre de 2010, Argentina 4 vs España 1 (Amstoso)

17 de noviembre de 2010, Argentina 1 vs Brasil 0 (Amistoso)

9 de febrero de 2011, Argentina 2 vs Portugal 1 (Amistoso)

20 de junio de 2011, Argentina 4 vs Albania 0 (Amistoso)

8 de octubre de 2011, Argentina 4 vs Chile 1 (Eliminatorias Sudamericanas)

15 de noviembre de 2011, Colombia 1 vs Argentina 2 (Eliminatorias Sudamericanas)

29 de febrero de 2012, Suiza 1 vs Argentina 3 (Amistoso)

29 de febrero de 2012, Suiza 1 vs Argentina 3 (Amistoso)

29 de febrero de 2012, Suiza 1 vs Argentina 3 (Amistoso)

3 de junio de 2012, Argentina 4 vs Ecuador 0 (Eliminatorias Sudamericanas)

9 de junio de 2012, Argentina 4 vs Brasil 3 (Amistoso)

9 de junio de 2012, Argentina 4 vs Brasil 3 (Amistoso)

9 de junio de 2012, Argentina 4 vs Brasil 3 (Amistoso)

15 de agosto de 2012, Alemania 1 vs Argentina 3 (Amistoso)

8 de septiembre de 2012, Argentina 3 vs Paraguay 1 (Eliminatorias Sudamericanas)

13 de octubre de 2012, Argentna 3 vs Uruguay 0 (Eliminatorias Sudamericanas)

13 de octubre de 2012, Argentna 3 vs Uruguay 0 (Eliminatorias Sudamericanas)

17 de octubre de 2012, Chle 1 vs Argentina 2 (Eliminatorias Sudamericanas)

23 de marzo de 2012, Argentina 3 vs Venezuela 0 (Eliminatorias Sudamericanas)

15 de junio de 2013, Guatemala 0 vs Argentina 4 (Amistoso)

15 de junio de 2013, Guatemala 0 vs Argentina 4 (Amistoso)

15 de junio de 2013, Guatemala 0 vs Argentina 4 (Amistoso)

11 de septiembre de 2013, Paraguay 2 vs Argentina 5 (Eliminatorias Sudamericanas)

11 de septiembre de 2013, Paraguay 2 vs Argentina 5 (Eliminatorias Sudamericanas)

7 de juno de 2014, Argentina 2 vs Eslovenia 0 (Amistoso)

16 de junio de 2014, Argentina 2 vs Bosnia-Herzegovina (Mundial)

21 de junio de 2014, Argentina 1 vs Irán 0 (Mundial)

25 de junio de 2014, Nigeria 2 vs Argentina 3 (Mundial)

25 de junio de 2014, Nigeria 2 vs Argentina 3 (Mundial)

14 de octubre de 2014, Hong Kong 0 vs Argentina 7 (Amistoso)

14 de octubre de 2014, Hong Kong 0 vs Argentina 7 (Amistoso)

12 de noviembre de 2014, Argentina 2 vs Croacia 1 (Amistoso)

13 de junio de 2015, Argentina 2 vs Paraguay 2 (Copa América)

4 de septiembre de 2015, Argentina 7 vs Bolivia 0 (Amistoso)

4 de septiembre de 2015, Argentina 7 vs Bolivia 0 (Amistoso)

8 de septiembre de 2015, Argentina 2 vs México 2 (Amistoso)

29 de marzo de 2016, Argentina 2 vs Bolivia 0 (Eliminatorias Sudamericanas)

10 de junio de 2016, Argentina 5 vs Panamá 0 (Copa América Centenario)

10 de junio de 2016, Argentina 5 vs Panamá 0 (Copa América Centenario)

10 de junio de 2016, Argentina 5 vs Panamá 0 (Copa América Centenario)

18 de junio de 2016, Argentina 4 vs Venezuela 1 (Copa América Centenario)

21 de junio de 2016, Estados Unidos 0 vs Argentina 4 (Copa América Centenario)

1 de septiembre de 2016, Argentina 1 vs Uruguay 0 (Eliminatorias Sudamericanas)

15 de noviembre de 2016, Argentina 3 vs Colombia 0 (Eliminatorias Sudamericanas)

23 de marzo de 2017, Argentina 1 vs Chile 0 (Eliminatorias Sudamericanas)

10 de octubre de 2017, Ecuador 1 vs Argentina 3 (Eliminatorias Sudamericanas)

10 de octubre de 2017, Ecuador 1 vs Argentina 3 (Eliminatorias Sudamericanas)

10 de octubre de 2017, Ecuador 1 vs Argentina 3 (Eliminatorias Sudamericanas)

29 de mayo de 2018, Argentina 4 vs Haití 0 (Amistoso)

29 de mayo de 2018, Argentina 4 vs Haití 0 (Amistoso)

29 de mayo de 2018, Argentina 4 vs Haití 0 (Amistoso)

26 de junio de 2018, Nigeria 1 vs Argentina 2 (Mundial)

8 de junio de 2019, Argentina 5 vs Nicaragua 1 (Amistoso)

8 de junio de 2019, Argentina 5 vs Nicaragua 1 (Amistoso)

19 de junio de 2019, Argentina 1 vs Paraguay 1 (Copa América)

15 de noviembre de 2019, Brasil 0 vs Argentina 1 (Amistoso)

18 de noviembre de 2019, Argentina 2 vs Uruguay 2 (Amistoso)

9 de octubre de 2020, Argentina 1 vs Ecuador 0 (Eliminatorias Sudamericanas)

4 de junio de 2021, Argentina 1 vs Chile 1 (Eliminatorias Sudamericanas)

14 de junio de 2021, Argentina 1 vs Chile 1 (Copa América)

28 de junio de 2021, Bolivia 1 vs Argentina 4 (Copa América)

28 de junio de 2021, Bolivia 1 vs Argentina 4 (Copa América)

7 de marzo de 2021, Argentina 3 vs Ecuador 0 (Copa América)

9 de septiembre de 2021, Argentina 3 vs Bolivia 0 (Eliminatorias Sudamericanas)

9 de septiembre de 2021, Argentina 3 vs Bolivia 0 (Eliminatorias Sudamericanas)

9 de septiembre de 2021, Argentina 3 vs Bolivia 0 (Eliminatorias Sudamericanas)

10 de octubre de 2021, Argentina 3 vs Uruguay 0 (Eliminatorias Sudamericanas)

26 de marzo de 2022, Argentnia 3 vs Venezuela 0 (Eliminatorias Sudamericanas)

5 de junio de 2022, Argentina 5 vs Estonia 0 (Amistoso)

5 de junio de 2022, Argentina 5 vs Estonia 0 (Amistoso)

5 de junio de 2022, Argentina 5 vs Estonia 0 (Amistoso)

5 de junio de 2022, Argentina 5 vs Estonia 0 (Amistoso)

5 de junio de 2022, Argentina 5 vs Estonia 0 (Amistoso)

23 de septiembre de 2022, Argentina 3 vs Honduras 0 (Amistoso)

23 de septiembre de 2022, Argentina 3 vs Honduras 0 (Amistoso)

27 de septiembre de 2022, Argentina 3 vs Jamaica 0 (Amistoso)

27 de septiembre de 2022, Argentina 3 vs Jamaica 0 (Amistoso)

16 de noviembre de 2022, Emiratos Árabes Unidos 0 vs Argentina 5 (Amistoso)

22 de noviembre de 2022, Argentina 1 vs Arabia Saudita 2 (Mundial)

26 de noviembre de 2022, Argentina 2 vs México 0 (Mundial)

3 de diciembre de 2022, Argentina 2 vs Australia 1 (Mundial)

9 de diciembre de 2022, Países Bajos 2 vs Argentina 2 (Mundial)

13 de diciembre de 2022, Argentina 3 vs Croacia 0 (Mundial)

18 de diciemibre de 2022, Argentina 3 vs Francia 3 (Mundial)

18 de diciemibre de 2022, Argentina 3 vs Francia 3 (Mundial)

24 de marzo de 2023, Argentina 2 vs Panamá 0 (Amistoso)

28 de marzo de 2023, Argentina vs Curazao (Amistoso)

Todos los rivales a los que Lionel Messi le anotó goles con la Selección

Bolivia 8 goles

Uruguay y Ecuador 6

Venezuela, Brasil, Chile, Paraguay y Estonia 5

México y Panamá 4

Croacia, Colombia, Francia, Suiza, Guatemala, Nigeria y Haití 3

Argelia, España, Hong Kong, Nicaragua, Honduras y Jamaica 2

Serbia y Montenegro, Curazao, Perú, Portugal, Albania, Alemania, Eslovenia, Bosnia, Irán, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Australia y Países Bajos 1

Todas las competencia en las que Lionel Messi hizo goles en la Selección

Amistosos (43 goles)

Eliminatorias (28)

Copa América (16)

Mundial (13).

(TN)