Liliana Fellner hizo conocer más propuestas concretas para los vecinos de San Salvador de Jujuy

La candidata a intendente por San Salvador de Jujuy del Frente Justicialista, Liliana Fellner, continúa dando a conocer las propuestas a implementar en la Municipalidad de la Capital provincial.

“Junto a mi equipo desarrollé un conjunto de políticas públicas que pretenden dar respuesta a lo que, aún después de 16 años, falta resolver en San Salvador”, recalcó.

En ese sentido, puntualizó que “desde hace mucho tiempo con mi equipo de trabajo estamos diseñando políticas públicas concretas en pos de una ciudad mejor para todos y todas”

La candidata a intendente Liliana Fellner comentó, “ayer en un nuevo recorrido y después del trabajo con el equipo vimos que uno de las grandes problemáticas es la inseguridad y una de nuestras propuestas es mejorar la seguridad. Hemos visto que en todos los barrios de San Salvador de Jujuy los yuyarales son muy altos y también no se sabe cuándo y donde pasan los colectivos porque no hay una parada definida e iluminada, así que en una reunión con gente que sabe del tema de seguridad hemos decidido llevar adelante a partir del 10 de diciembre cuando sea intendente el proyecto de lo que se llama la policía urbana. Es decir que no hagan el trabajo y deber de un policía, sino que acompañan una primera instancia a todo lo que significa la seguridad y después vendrá la policía, así que en ese sentido esa policía urbana que ya está en otras municipalidades de nuestra provincia y en muchísimas otras provincias por supuesto, va a ser una propuesta para llevar adelante a partir del 10 de diciembre”.

Además, agregó, “y fíjense como se soluciona todo esto, en el sacar los yuyarales donde se esconden para delinquir, además tener una aplicación de los colectivos donde todos sepamos a qué hora y en qué momento está llegando la unidad que debo tomar y un lugar para esperar dicho colectivo que sea seguro, con paradas seguras que incluso tiene un botón anti pánico y wifi, también mejorar iluminación en todas las calles y sumado a eso un trabajo en conjunto con la policía urbana”.

Sobre el contacto con los vecinos de San Salvador de Jujuy señaló, “ayer fue una jornada muy interesante fuimos en un recorrido a Alto Comedero el sector B6, en la feria grande de Alto Comedero, la Copacabana donde ahí la gente se acercaba, además en ese momento se apagó la luz y no pudimos hacer el acto quedamos totalmente a oscuras, teniendo en cuanta todo lo que implica la iluminación de las calles y el comercio, pero vimos cómo se acercaban las personas, sobre todos las madres que nos decían la inseguridad tremenda que había en todo ese sector y los yuyarales altos de más de dos metros. Ellos me decían como hacemos para mandar a nuestros hijos e hijas al colegio con la inseguridad que hay, nosotros tenemos que acompañarlas y esperar hasta que vengan los colectivos, lo que tampoco es seguridad porque a lo mejor nos atacan a las dos, todas esas cuestiones nos manifestaron y de que cosa hacer para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Alto Comedero”.

En cuanto al tema del dengue expreso, “estuvimos en Punta Diamante donde es impresionante la cantidad de mosquitos que a lo mejor no es el Aedes aegyptis que transmite el dengue, pero allí la humedad y la cantidad de agua estancada, más el tema del cementerio, esas son cosas que tiene que ver el municipio y la prevención que no es solamente en la época de las lluvias y del calor, es durante todo el año que hay que trabajar porque ya lo tenemos instalado al dengue acá en San Salvador de Jujuy, entonces prevención, concientización a la gente y descacharrado son las tres cosas que hay que llevar, pero lo vuelvo a repetir, no es cuando tengo el tema del dengue en auge sino durante todo el año, es más, creo que hemos abandonado durante los últimos 7 años el tema de prevención y hoy estamos sufriendo las consecuencias”.

En referencia a otras cuestiones urbanísticas dijo, “también poner las calles en condiciones, no alcanza hacer en 4 años lo que no se hizo en 16, el tema del pavimento yo lo voy a poder resolver, tengo puntos focales donde sé que debo que llevar pavimento, por ejemplo, la avenida Yuto de Alto Comedero que une a la avenida Forestal, una avenida de ida y vuelta donde pasan los colectivos hay que asfaltarla porque es muchísimo el tránsito de personas y lo que no se pueda asfaltarla en primera instancia hay que hacer los cordones cunetas porque le dan sentido a la calle, hay que mejorarlas e enripiarlas y pasar constantemente la maquina”.

Luego se refirió a otra recorrida realizada por los barrios, “estuve en el barrio ATSA de Alto Comedero donde hay hermosas casas y muchos de los que trabajan en los hospitales viven ahí, pero resulta que para tomar el colectivo salen a las 5 de la mañana, la mayoría son mujeres y donde dicen que es la parada de colectivos porque no está definida hay un charco de agua enorme y la gente tiene que dar la vuelta ese charco casi laguna para recién llegar a la parada de colectivos, pero a la vuelta hay un enorme matorral donde las asaltan, entonces las mujeres llevan 2 carteras una para que se lleven los ladrones y otra para poder seguir con el día a día en sus trabajos, me pregunto cómo eso no puede solucionar la Municipalidad con desmalezado y al charco quitarlo, también poner una parada de colectivos que este bien definida donde la gente se pueda resguardar en los días de lluvia y un cordón cuneta, sobre todo la iluminación, que se ilumine los espacios oscuros donde la gente toma el colectivo nada más y nada menos para ir a trabajar”.

Otros de los puntos consultado con la candidata fue la descentralización del municipio, señalando sobre esto, “la gente dice que el municipio está ausente, lo que es cierto y la Capital es grande, tal es así que aún no tenemos un mapa actualizado, cuando uno pide un mapa por sectores, camina por un barrio y ve que de golpe hay viviendas, pero es un barrio donde no figura, así que primero deberían actualizar esto, pero lo que yo voy a proponer y llevar a cabo si salgo electa 5 delegaciones municipales 1 en Alto Comedero, otra en Reyes que existe y teóricamente están trabajando, otra en Ocloyas que existe pero no tiene presupuesto y 2 más, una en la zona oeste para Moreno, Cuyaya y otra acá en la zona norte para Los Perales hasta las Higuerillas, donde allí también los vecinos podrán hacer tramite como ser el carnet de conducir, habilitación de un negocio, pero esas delegaciones municipales tienen que ser fuertes, tienen que ser bien resuelta los problemas de los vecinos a través de estas delegaciones municipales, el delegado municipal tiene que ser del sector donde está esa delegación municipal y proponerles a los empleados municipales si quieren trabajar en esos nuevos sectores, y en cada una de esas delegaciones lo que se llama un banco de reclamos, que luego a través de mi celular es una aplicación para ese banco de reclamos. Supónganse que yo lo pongo en este sector en la avenida Yuto donde sé que muchos vecinos van a pedirme el pavimento y su problemática es eso y esa es la prioridad a resolver, entonces delegaciones municipales bien atendidas por gente del lugar, con capacidad de resolución y esta intendente, por lo menos durante una semana va a estar atendiendo en estas delegaciones municipales para que lo que pidan los vecinos, resolver y escuchar a los vecinos de la zona de influencia”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ