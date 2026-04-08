Libertador General San Martín rinde homenaje a la escritora Libertad Demitrópulos

La Biblioteca Popular Bartolomé Mitre será el escenario de un encuentro para recordar la vida y obra de la escritora este viernes 10 de abril.

El legado de la literatura jujeña se viste de gala para celebrar a una de sus mayores referentes. El encuentro en honor a Libertad Demitrópulos se realizará este viernes 10 de abril en la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre de Libertador General San Martín a partir de las 10:00 hs.

Recordar a la autora de Río de las congojas implica reivindicar la figura de Libertad Demitrópulos, cuya pluma logró capturar la esencia de la frontera y el rol de las mujeres en nuestra historia con una sensibilidad única.

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Nacida en el departamento Ledesma en 1922, Demitrópulos no solo fue una escritora multipremiada, sino también una docente y militante cuya mirada federal transformó las letras nacionales.

La jornada contará con la participación de autoridades del Ministerio de Cultura y Turismo, representantes de la UNJu y figuras de la cultura local que profundizarán en su biografía y en la vigencia de sus textos.