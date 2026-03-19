Ley Iara: Oficina de la Mujer en la aprobación del plan Estratégico para la prevención y erradicación de la violencia de género y diversidad 2026-2028

En el marco de lo establecido por la Ley Nº 6186, conocida como “Ley Iara” se realizó, el pasado 13 de marzo del año en curso, la reunión del Consejo Asesor Ad Honorem por convocatoria del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género.

Del encuentro participó la Lic. Erica Montenegro de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial junto a integrantes del Consejo Provincial de las Mujeres e Igualdad de Género encabezado por su presidenta Dra. Lourdes Navarro, autoridades y representantes de diversos Ministerios del Poder Ejecutivo provincial; Mónica Cunchila, madre de Iara Rueda; representantes de municipios, organizaciones de la sociedad civil y de la Iniciativa Spotlight y ONU Mujeres Argentinas.

En la oportunidad, los participantes aprobaron por unanimidad el Plan Estratégico para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y Diversidad 2026-2028 y definieron una agenda de trabajo para la puesta en marcha del mismo.

La iniciativa se centra en trabajar la problemática de la violencia de género y diversidad, articulando acciones entre organismos públicos, sindicatos, y municipios, buscando prevenir y erradicar esta problemática estructural.

Es importante mencionar que el plan aprobado es el resultado de una construcción participativa, siendo elaborado con la intervención y el aporte de más de 400 actores de las cuatro regiones de Jujuy, involucrando mesas interinstitucionales y locales y al mismo tiempo contando con la asistencia permanente, técnica y metodológica, de ONU Mujeres.

El documento final del Plan Estratégico se dará a conocer a la sociedad próximamente y será el que determine los ejes de trabajo a implementar en la provincia de Jujuy en materia de igualdad de género.