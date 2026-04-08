Ley de Glaciares: Gobernadores le aseguran a Milei los votos para aprobar reforma clave para la minería

La Cámara baja sesiona desde las 15 horas y LLA confía en que logrará sancionar la ley, mientras continúan las protestas en la calle, debate conflictivo en el recinto.

La nueva Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei para ampliar las zonas habilitadas para la explotación de la minería tiene luz verde en la Cámara de Diputados, donde tanto el oficialismo como la oposición prevén que resulte aprobada en la sesión de este miércoles tras un extenso y conflictivo debate.

El proyecto tuvo media sanción del Senado en febrero, donde fue aprobado con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, de la neuquina Julieta Corroza. En Diputados, el oficialismo aceleró el último martes con la firma del dictamen de comisiones para tratar el tema en la sesión convocada que arrancó pasadas las 15. Afuera, agrupaciones ambientalistas y políticas realizan una movilización al Congreso en rechazo a la iniciativa.

Para convertir el proyecto en ley el oficialismo necesita mayoría simple. «Están sobrados. Si no llegan a 140 votos pega en el poste», admitió a iProfesional uno de los diputados que votará en contra de la reforma. Otras cuentas le dan poco más de 130, pero en cualquier caso se prevé que La Libertad Avanza ya tiene el apoyo suficiente.

La clave de la aprobación la tienen los diputados que responden a gobernadores de provincias con potencial minero como San Juan, Catamarca, Mendoza, Jujuy y Salta. Los intereses provinciales se impondrán sobre la lógica partidaria, tanto que incluso en Unión por la Patria prevén que algunos de los suyos apoyen la iniciativa del Gobierno.

Ley de Glaciares: por qué se anticipa una sesión extensa y conflictiva

Si bien la aprobación de la ley parece asegurada, la votación podria tener lugar recién en a madrugada del jueves dado el horario de inicio de la sesión y sobre todo el clima de conflicto que se prevé para el debate, con el escándalo por los viajes y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, todavía en agenda.

Como anticipó iProfesional, un sector de la oposición intentará aprobar un emplazamiento a las comisiones para tratar los proyectos que plantean la interpelación de Adorni. Si bien reconocen que están lejos de conseguir los votos para ello, se prevé una discusión extensa y plagada de cruces altisonantes en torno al caso del jefe de Gabinete.

El debate puntual sobre la Ley de Glaciares tampoco está exento de controversia. La audiencia pública previa que organizó la Cámara baja ya había generado una fuerte polémica, tuvo más de 160 mil inscriptos pero menos de 400 pudieron exponer, lo que generó presentaciones judiciales por parte de agrupaciones ambientalistas para anular el proceso.

Además, el proyecto se presta a varias controversias. Por un lado está la cuestión ambiental: se redefinen las áreas periglaciares, que hoy están protegidas, y se las diferencia de las «geoformas periglaciares» que tengan una función hídrica estratégica comprobable, por lo que en la práctica se amplían las zonas para la explotación minera. Esto genera graves advertencias sobre el uso y acceso futuro a un recurso básico como es el agua.

Por otro lado, se da un debate de tipo jurisdiccional porque la reforma le da mayor poder a los gobernadores al establecer que será la autoridad provincial la encargada de actualizar el inventario de glaciares en base a «estudios técnico-científicos». Algunos legisladores advierten que esto podría generar problemas si se toma una decisión que afecte un cauce de agua que atraviese más de una provincia.

Apoyo clave de gobernadores a la nueva Ley de Glaciares: cuántos votos puede conseguir Javier Milei

En ese marco, la oposición y las distintas agrupaciones que se oponen a este cambio en la legislación ambiental ya advirtieron que si la ley se sanciona recurrirán a la Justicia para impugnarla. Este escenario no promete la seguridad jurídica que esperan las empresas del sector minero y los gobernadores que apoyan la iniciativa, pero igualmente el oficialismo avanza confiado en que tiene los votos.

Un relevamiento de iProfesional arrojó una mayoría bastante ajustada para La Libertad Avanza de apenas 131 votos (el quórum se alcanza con 129) con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y los bloques que responden a los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil, sumados a los salteños de Innovación Federal y al menos uno de los jujeños de Provincias Unidas.

Pero además en esa cuenta se incluyen el posible apoyo de tres diputados de Unión por la Patria: Jorge Chica y Cristian Andino, de San Juan, y Claudia Palladino, de Catamarca. En el Senado, sus comprovincianos Sergio Uñac y Lucía Corpacci se diferenciaron del resto de la bancada peronista y votaron a favor de la reforma, impulsados por el interés provincial.

Sin embargo, las fuentes parlamentarias consultadas por iProfesional adelantaron que el oficialismo está en condiciones de lograr una mayoría bastante más abultada «si terminan de consolidar algunos votos del bloque Provincias Unidas» y de Innovación Federal ajenos a los distritos mineros pero con una visión parecida en términos de inversión y productividad.

De hecho, en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales el oficialismo logó alzarse con el dictamen de mayoría con la firma de los aliados habituales más los referentes de provincias mineras pero también de los misioneros Yamila Ruíz y Alberto Arrúa, de Innovación Federal.

El debate previo en las comisiones

No obstante, el oficialismo necesita asegurarse un triunfo ya no solo por tratarse de una de las reformas que figuran en la agenda de Milei para este año sino también para tratar de sacar de la agenda -al menos por un rato- el caso Adorni y mostrarse políticamente revitalizado. Por ese motivo, LLA no quiso correr riesgos e invitó a gobernadores y funcionarios de provincias mineras al plenario de comisiones con el fin de blindar los votos.

Uno de ellos fue el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, quien participó de forma virtual y apoyó la iniciativa con el argumento de que «sin minería no va a haber futuro», porque esa industria «genera una actividad enorme en empleo directo, indirecto y cadena de proveedores locales» que impacta a su vez en otros sectores como «la industria metalmecánica de Córdoba o Santa Fe».

Orrego también aclaró que «ningún gobernador de la Mesa del Cobre y del Litio planteó cambiar el objeto ni los estándares de calidad» y aseguró que su provincia es «avanzada en esto para determinar en un ambiente periglacial cuál tiene función hídrica y cuál no» porque tienen «un consejo provincial del agua».

También asistió el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, quien criticó a la oposición por advertir que «los argentinos se van a quedar sin agua» y sostuvo que «el agua dulce no es un verdadero problema, sino que hay que distribuirla mejor y no es algo que se quiera atacar».

Además, el funcionario nacional defendió que «las autoridades competentes son las provinciales» y sentenció: «No puedo creer que haya gente que se rasgue las vestiduras porque se reconozca a las provincias para estudios de impacto ambiental».

Por su parte, la exdiputada nacional y actual ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Ximena Latorre, defendió la competencia de las provincias para «ejecutar políticas de gestión en el cuidado de los recursos» y sostuvo que «la arbitrariedad técnica es más peligrosa que la arbitrariedad política». En ese sentido, pidió «armonizar intereses» y concluyó: «El peor de los pecados que cometimos en Argentina fue dejar de explorar».

Del otro lado hubo fuertes cuestionamientos. Uno de ellos provino de Maximiliano Ferraro, jefe de bloque de la Coalición Cívica, quien criticó que se invitara al último plenario de comisiones «solamente a los representantes y gobernadores de provincias cordilleranas con proyectos actuales de desarrollo mineros o futuros proyectos de exploración» y advirtió que el oficialismo no dejó que acudan los constitucionalistas que solicitó la oposición.

Qué dice la nueva Ley de Glaciares

El eje central del proyecto que modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial es la transferencia de la Nación a las provincias de la potestad para redefinir el ambiente periglacial, que constituye la zona de exclusión para la explotación minera.

La ley actual protege tanto los glaciares visibles como las geoformas mezcladas con roca que forman parte del ambiente periglacial y prohíbe que allí se desarrollen actividades industriales. La reforma apunta a que las restricciones se apliquen específicamente a las formaciones geológicas que cumplen una función hídrica relevante.

De acuerdo al texto, la protección se centraría solo en las áreas que la autoridad provincial determine que contienen recursos hídricos «estratégicos» o «relevantes», lo que en los hechos ampliaría las áreas en las que se habilitaría la actividad minera.

El argumento central del oficialismo y de los gobernadores es que si bien hay geoformas que son fáciles de identificar y que sin duda se encuentran protegidas, otras no son origen de cursos de agua indudable. En el ambiente periglacial, señalan, hay formaciones que son más de un 80% roca y que pueden o no contener agua.

En ese marco, el proyecto elimina la prohibición absoluta de realizar actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas de ambiente periglacial, dado que las provincias tendrán la facultad de actualizar el inventario de esas áreas y permitir la explotación en lugares que hasta ahora estaban protegidos. Las prohibiciones serán reemplazadas por estudios de impacto ambiental que también estarán a cargo de cada provincia.

La discusión sobre la nueva Ley de Glaciares en la sesión de Diputados será muy técnica pero no dejará de estar atravesada por las fuertes diferencias políticas en torno a la dicotomía entre protección ambiental y actividad económica. Lo cierto es que el gobierno de Javier Milei confía en llevarse un triunfo con el respaldo clave de los gobernadores.

(iProfesional)