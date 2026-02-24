Leve sismo se sintió en San Salvador de Jujuy

Ocurrió pasado el mediodía de este martes 24 de febrero y tuvo una intensidad de 3.9

Muchos vecinos de la ciudad Capital sintieron este fenómeno y que fue registrado por el INPRES.

El movimiento telúrico fue a las 13:30:47 horas a pocos kilómetros de la ciudad Capital. Tuvo una intensidad de 3.9 en la Escala de Richter y a una profundidad de 20 kilómetros.

El epicentro fue a 14 kilómetros al Sur de San Salvador de Jujuy; 55 kilómetros al Sur de Tumbaya y a 56 kilómetros al Norte de la ciudad de Salta.

El mismo se ubicó a -24.309 de latitud y -65.256 de longitud.