Leonardo Ponzio anunció que este será su último año como futbolista

El mediocampista de River sostuvo que no sabe si será en junio o en diciembre. También aclaró que no tiene definido su futuro.

El capitán de River Leonardo Ponzio anunció este miércoles que este año se retirará como futbolista profesional, pero no aclaró si el fin de su carrera se producirá en junio o en diciembre.

“Vamos a ver en junio cómo estamos, cómo seguimos. Desde acá a lo que me quede, que puede ser junio o diciembre, no creo que pase más allá de diciembre. Disfruté muchísimo y pienso que todo tiene un final aunque no se sabe cuándo. Creo que éste será mi último año como futbolista”, afirmó el mediocampista.

Ponzio, de 39 años, que se inició en Newells Old Boys y que pasó además por Zaragoza de España, explicó que el retiro de la actividad profesional, tras más de 20 años de carrera, es algo que está “tratando de asimilar”.

“Nosotros tenemos que saber hasta dónde podemos dar. Hoy siento que compito pero no quiero ir mucho más allá”, explicó en declaraciones radiales.

El jugador, quien con la camiseta “millonaria” ganó 14 títulos, explicó que por el momento no se ve siendo director técnico una vez que se retire.

“Una vez que me retire me dijeron que primero me tengo que aburrir y después buscar un lugar donde me sienta útil, si es posible en River y si no en el mundo del fútbol. Entrenador no me veo, no estoy con la cabeza ahí”, señaló.

Incluso Ponzio comentó que desea prepararse “en algo de lo que podía venir, en la formación de jugadores, por ejemplo, en ver qué jugadores llegan y cómo llegan, cómo se manejan”.

“Cuando venís a River todo te asombra, todo te sacude y te lleva seis meses o un año adaptarte porque no es lo mismo que en otros lados y la exigencia es el doble. Me gustaría ir por ese lado, por ver jugadores del paladar de este club”, comentó.

Incluso el jugador nacido en la localidad santafecina de Las Rosas reconoció que desde muchos lugares se cree que una vez que se vaya Marcelo Gallardo podrían asumir él o Jonatan Maidana en el banquillo “y no es así”.

“Marcelo se preparó mucho antes, por eso el que venga tiene que estar a la altura. Hay que estudiar para formarse una idea. Yo si hoy me preguntan cómo jugaría no lo sé, porque no me puse a pensar en ser técnico hoy”, remarcó.

Ponzio fue uno de los baluartes del equipo de Gallardo que conquistó las Copas Libertadores 2015 y 2018, además de la Sudamericana 2014, y recordó cuando jugó el máximo torneo continental en 2007 y 2008.

“En ese tiempo entrabas a jugar una Copa en River y no es lo mismo que siento ahora. Hay un respeto que se ganó porque realmente vamos a jugar los partidos de la misma manera. Sentimos el respeto que nos transmite el otro equipo. Y anteriormente no lo sentía así. Hoy le torcimos la mano a eso”, enfatizó.

(Telefenoticias)