León XIV le respondió a Trump: “Si alguien me critica por proclamar el Evangelio, que lo haga con sinceridad”

Al partir de Castel Gandolfo, el Papa habló brevemente con los periodistas y respondió a las últimas críticas formuladas sobre él por el presidente estadounidense Donald Trump.

Antes de regresar a Roma desde Castel Gandolfo el martes por la noche, el papa León XIV habló brevemente con los periodistas y respondió a las últimas críticas formuladas sobre él por el presidente estadounidense Donald Trump.

«La misión de la Iglesia es proclamar el Evangelio, predicar la paz», dijo. «Si alguien quiere criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga con sinceridad».

Hablando a las afueras de Villa Barberini, su residencia en Castel Gandolfo, el Papa León recordó que la Iglesia siempre se ha manifestado en contra de las armas nucleares.

«Durante años, la Iglesia se ha manifestado en contra de todas las armas nucleares, así que no hay duda al respecto», dijo el Papa, respondiendo a la afirmación del presidente Trump de que el Papa considera aceptable que Irán posea armas nucleares, poniendo así en riesgo a todos los católicos.

«Simplemente espero que se me escuche por el valor de la palabra de Dios», subrayó León XIV, reiterando que ha hablado con claridad «desde el primer momento en que fui elegido, y ahora que estamos cerca del aniversario, dije: «La paz sea con ustedes».

Respecto a su encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, previsto para el jueves 7 de mayo, el Papa expresó su esperanza de que fuera «un buen diálogo», abordado «con confianza y apertura», para «entenderse bien mutuamente».

«Creo que los temas por los que viene, no son los de hoy. Ya veremos», añadió el Papa León, refiriéndose de nuevo a los comentarios del presidente estadounidense.