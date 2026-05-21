Legisladores debatieron proyectos sobre violencia de género y derechos humanos

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura, la Comisión de Igualdad de Género, presidida por la diputada Natalia Morales, se reunió para tratar dos proyectos de declaración: uno vinculado al asesinato del jujeño Miguel Coria en Tarija y otro relacionado con el proyecto de la senadora Losada sobre falsas denuncias.

Morales explicó que la primera iniciativa responde al crimen de odio del que fue víctima Miguel Coria, jujeño que vivía en Tarija y que fue atacado por sectores que agreden a personas por su condición de género u orientación sexual. La diputada indicó que ya existe un borrador del texto.

En relación con el segundo proyecto, vinculado a la iniciativa de la senadora Losada sobre falsas denuncias, la legisladora sostuvo que se trata de una reacción a las conquistas del movimiento de mujeres y consideró que la situación reviste gravedad.

La titular de la comisión señaló que desde los distintos bloques que la integran existe un compromiso asumido con las organizaciones feministas que se hicieron presentes la semana pasada en la Legislatura, entre ellas la Multisectorial de Mujeres, y sostuvo la importancia de que la comisión se pronuncie institucionalmente sobre ambos temas.

Morales anticipó que el objetivo es que ambos proyectos puedan tratarse en la próxima sesión y, respecto del camino institucional de cada uno, señaló: “La idea es que una de las declaraciones también tenga apoyo y sea promovida por la Comisión de Derechos Humanos por el crimen de odio contra Miguel Coria, y la otra la sacaremos de la Comisión de Género”.