Leandro Morales: “Al país no lo maneja Alberto, sino el Kirchnerismo”

El secretario Nacional de la Juventud Radical (JR) Leandro Morales se refirió al actual escenario político que se vive en la República Argentina e hizo un análisis de las vicisitudes que vive el gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández.

“Estamos ante el peor gobierno peronista de la historia. no gobierna Alberto. gobierna Cristina. lo vacío de poder y lo transformó en un mero vocero presidencial”, así comenzó describiendo la actualidad política del país el dirigente de la JR.

Indicó que ya son tangibles los rumores de que Alberto está de salida. Que le picaron el boleto. Tiene ganas de renunciar, incapacitado de poder gobernar, de poder decidir y sobre todo ninguneado por todo el aparato político que dice representar. Esto es producto de su inoperancia, negligencia y falta de visión, al no saber domesticar a “La Cámpora”, de no apoyarse en gobernadores y de no haber generado a tiempo, un “Albertismo” que lo banque.

Señaló que estamos ante una extrema gravedad institucional. Porque los destinos de este país no lo maneja Alberto, sino el kirchnerismo más duro que le marca la agenda diciendo que la prioridad no es la salud ni la economía, sino la reforma judicial. El plan de impunidad fracaso, y tuvo que despedir a su amiga y ministra Lozardo.

Afirmó que en Balcarce 50, ya es visible y palpable, su falta de liderazgo y autoridad institucional, lo que provoca que el titular del Ejecutivo nacional, quedé al margen de todo, al punto de ser eclipsado e invisibilizado por su vicepresidenta. No lo respetan. No ven en él su líder. Algo que siempre ocurrió en el peronismo es que el presidente es el que manda. Acá no. Acá, manda su vice y su mesa chica.

Hoy Alberto se encuentra vacío de poder. Se lo observa débil, genuflexo, agobiado e inoperante, señaló el secretario nacional de la JR.

Luego añadió que no tiene la fortaleza ni el coraje para imponer decisiones, se acabó su luna de miel. La Argentina no quiere discursos, sino acciones. Acciones concretas y sobre todo respuestas. Y este gobierno no las da. Con una inflación del 50% anual, con más de 3 millones de argentinos en desempleo, con 22 mil empresas cerradas, con una fuerte caída en crecimiento, en PBI, en exportación, con más de 18 millones de argentinos en pobreza. Con un dólar que aumenta cada día, con más de 55 mil personas fallecidas por Covid, con vacunas vip. Fuera del grupo de Lima, cómplices de Maduro, peleados con Brasil, críticos del Mercosur, Argentina se encuentra en default.

“Alberto ya traspaso el mando, hablo para la tribuna, y para la aprobación de Cristina aquel 1 de marzo ante el Congreso”, indicó Morales señalando que perdió la brújula y sobre todo el papel de dialoguista y de construir y consensuar espacios, que era que lo identificaba y lo hacía distinto del resto. De títere y marioneta paso a ser cadete de su jefa el 24 de marzo, cuando la locutora llamo Presidenta a Cristina Fernández. Puede ser corrupta, autoritaria, pero sabe y huele que este Gobierno se hunde. Y se hunde Máximo, Kicillof, Berni y la Cámpora”, agregó.

Finalmente señaló que marzo fue el mes en que Alberto se rindió, claudicó. Fueron 473 días y 15 meses de gestión. Venían a poner a la Argentina de pie, a llenar la heladera de los argentinos, a poner plata en sus bolsillos. Hoy estamos ante el peor gobierno peronista de la historia y ahora estamos acá, bajo el rol de rehenes de las aventuras políticas de una argentina autoflagelante y condenada a repetir su historia, afirmó el referente radical.