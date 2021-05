Le robaron, denunció y fue amenazada por una familiar de un funcionario policial

Ocurrió en la ciudad de San Pedro de Jujuy donde una joven fue presionada a abandonar la ciudad si no devolvía un acolchado que le habrían robado y que pertenecería a un familiar de un comisario de la Policía de la provincia.

El padre de la víctima Juan Giménez comentó a nuestro medio, “tengo un problema con mi hija que sufrió una amenaza de unas personas que aducen ser familiar de un funcionario policial, concretamente el comisario Daniel Cruz, más allá de que por ahí no tiene conocimiento del hecho me pareció importante realizar la denuncia y que tome conocimiento público porque está clase de cosas no pueden suceder”.

Referido al conflicto expresó, “tengo una hija con 3 bebes que cobra asignación, pero además se la rebusca con trabajos como lavando acolchados, no tiene un lavadero simplemente ella lava en su casa, lo publica y la gente que necesita del servicio le entregan para que los lave.

“Es por ello que se dio un caso con una señora llamada Mirta Cruz quien le hizo llegar unos acolchados para que los lave y lamentablemente le robaron uno de los acolchados, ingresaron al domicilio de mi hija, debido a esto ella realizo la denuncia en la Comisaria del barrio La Merced donde dio los datos aproximados de quien podría ser el ladrón quien entro a robarle, a su vez le informo a la dueña del acolchado lo sucedido, pero resulta que la hija de la señora Cruz le envió un mensaje amenazando a mi hija donde da a entender que mi hija se quedó con el acolchado”, siguió relatando.

Continuando con lo sucedido dijo Giménez, “la hija de la dueña del acolchado argumenta que el comisario Cruz averiguo en las comisarías y no había ninguna denuncia realizada y a su vez el comisario tomaría medidas con mi hija si no devolvía el acolchado, también la misma aconsejaba a mi hija que dejara San Pedro si no regresaba el acolchado porque el comisario tenia los datos de mi hija y la pasaría muy mal”.

Además Giménez agregó, “uno no puede amenazar una persona para que deje la ciudad donde tiene toda su familia y vivió toda su vida porque supuestamente un comisario hará de verdugo de acuerdo a lo anunciado por la amenazadora, ya que él tiene todos los datos y le hará pasar un mal momento a mi hija, es una amenaza que por el solo hecho de ser familiar de un policía no corresponde además realizaron publicaciones escrachando a mi hija con un domicilio que no es el de ella, es por ello que quiero que quede claro que uno por ser familiar de un policía puede amenazar a otra persona no sé qué pensar de esta situación”.

Y recordó a la vez, “estamos en la provincia donde se están dando muchos abusos de autoridad institucional y por esto me creo en la obligación de salir y denunciar para que las personas se retracten y pidan disculpa por lo que están haciendo porque no tan solo maltratan a una familia trabajadora, sino que la están haciendo quedar mal con la comunidad en donde la única fuente de trabajo que tiene es el lavar y lo hacen para que nadie le de trabajo, yo hable con el comisario me dijo que no pasaba nada, pero la familia sigue hostigando a mi hija”.