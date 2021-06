Le quitaron la adopción sin motivos a una pareja del mismo género

La madre adoptiva Alicia Zambrano comentó, “nosotros somos sus mamas mi nombre es Alicia y mi pareja es Cintia estamos haciendo un pedido, han arruinado una familia y estamos pidiendo saber algo de él, nos lo quitaron el viernes pasado a las 9:30 de la mañana, fuimos citados en tribunales y ahí nos quitaron a mi bebe Andrés de un 1 año y 7 meses nosotras comenzamos a cuidar de él cuándo tenía un mes de vida”.

Por otra parte añadió, “a nosotros nos lo entrego la OPD como familia sustituta, nosotras pusimos abogados hace 3 o 4 meses para poder adoptarlo y a partir de ahí inicio una pesadilla, tuvimos una citación de VISU donde lo vieron psicólogas en tribunales y ahí nos dieron el okey que estaba bien con su familia nos llamaba mamá a las 2, luego el viernes a la noche tuvimos una citación escrita que decía que debíamos presentarnos el viernes con el a las 9:30 y pasada dicha hora nos lo quitaron y el juez nos informó que a partir de dicho momento había cesado toda vinculación con el pero no nos dijo el porqué, lo que si nos dijo fue que a causa de la pandemia se había demorado todo y hace tiempo nos lo debían haber quitado”.

Además Zambrano remarcó, “al hacerse viral la noticia muchos nos comentan que seguramente fue a parar a otro lugar sustituto es por ello que me pregunto porque no lo dejaron con nosotras, en cuanto a la adopción quedo en la nada el otro día hable con la secretaria de recursos humanos Gisel Bravo quien se comunicó y le dijeron que la OPD había presentado informes, pero la OPD nunca se presentó en mi casa solo llamados telefónicos, no hubo un seguimiento de ello hacia nosotros por eso creo que si hicieron un informe con fechas todo fue planeado, ello nunca se presentaron, nuestro abogado, presento papeles y todo pero ese día en tribunales nos dejó ya que recibió amenazas, es que actualmente se escuchan muchas versiones de que el abogado recibió amenazas, como que está en otro lugar sustituto, pero nosotros como mamá seguimos preocupadas por él y queremos conocer cuál fue su destino, como esta, si está bien, nosotras quisimos darle una familia, la única familia que el conoce somos nosotras y no sabemos que hicieron con mi bebe”.

Para finalizar destacó, “los vecinos que lo conocen realizaron una movilización que se hizo viral, porque nos dicen que luchemos por nuestro hijo nos apoyan los familiares y pedimos a las autoridades que queremos a nuestro hijo somos sus mamas él estaba bien con nosotras, no era un chico que estaba en la calle, de mal vestido, ni desnutrido, no había razón para habernos quitándolo así que por favor que se toquen el corazón y piensen lo que hicieron, él estaba con tos teníamos cita con la pediatra y no sé si siguieron su tratamiento dándoles sus medicamentos o lo están controlando así que queremos saber cómo está él bebe”.