Le costó pero ganó: Gimnasia se impuso a Patronato por 2 a 0

Gimnasia y Esgrima de Jujuy derrotó 2 a 0 a Patronato de Paraná y defendió exitosamente su ubicación de privilegio en la tabla de posiciones de la Zona B de la Primera Nacional, que lidera junto a Tristán Suárez con 15 unidades.

El encuentro, disputado en el estadio “23 de agosto”, correspondió a la fecha 8 del certamen de ascenso. En este marco, Guillermo Cosaro (18’) y Hugo Soria (94’), se erigieron goleadores para el local.

Ya en el segundo tiempo Gimnasia encontró espacio y casi convierte el segundo. Afortunadamente para los visitantes, la pelota se fue pegado al palo tras un rebote en uno de los defensores de Patronato.

Desde los primeros minutos de la segunda etapa ya dominaba el equipo local, que llegó recién con riesgo a los seis minutos por medio de un cabezazo que pasó a escasos metros del palo derecho.

A los ocho minutos, llegó la primera chance de gol de Patronato. Quedó mal parado en el fondo el equipo jujeño y Soldano, con un ángulo difícil, trató de definir por encima del arquero. Sin embargo, el remate se fue afuera.

Duelo de contragolpes en el partido. Primero Cortés ganó frente a un defensor y tiró un centro bajo para Soldano, que rechazó Cosaro. De ahí vino el centro de Gallardo, que finalmente Salas rechazó lo que parecía gol de Menéndez.

A los 40 minutos del segundo tiempo, Patronato se quedó con un jugador menos tras la doble amarilla contra Piccioni.

Tras varios intentos, el Lobo se pone 1-0 arriba tras un gran centro desde la derecha que llegó a la cabeza de Guillermo Cosaro, que estaba sin marca. En el cierre del partido, Soria aportó el 2-0 para Gimnasia y Esgrima de Jujuy con un tiro de afuera del área. Gran victoria del puntero de la Zona B.

“Aumentamos la confianza y nos fortalecemos”

Tras el partido, el director técnico del “Lobo”, Hernán Pellerano, manifestó que la victoria “aumenta la confianza en el grupo”, indicando que “nos fortalecemos de locales al tener tanta jerarquía y, de cara al futuro, eso nos servirá cuando mejoremos algunos aspectos”.

Puso en valor la figura de sus dirigidos, destacando que “cada jugador que entra se siente cómodo y eso nos favorece de acá al futuro” y advirtió que “será un torneo largo y complicado, por lo que necesitamos de todos”.

“Armamos un plantel para que cualquiera de los jugadores esté preparado para entrar”, expresó y puntualizó que “todos son importantes y lo reflejan en cada momento de los entrenamientos y los partidos”.

Asimismo, fue autocrítico al reconocer que “tenemos que empezar a mejorar cuando no tenemos la pelota y en caso que el rival nos supere” y, en esta línea, explicó que el ingreso de Gonzalo Villarreal en la última línea “fue para contrarrestar el juego aéreo de Patronato y lo hizo muy bien, porque ganamos todos los duelos por arriba”.

En tanto, el conductor de Gimnasia se mostró “feliz y satisfecho”, porque “ante algunas ausencias, los relevos que ingresaron estuvieron a la altura”, subrayando que “tenemos muchas variantes para plantear ante cualquier rival”.

Por último, Pellerano agradeció a los hinchas, enfatizando que “con su aliento tenemos un jugador más” y agregó que “eso vuelve su apoyo en un factor fundamental para el desarrollo del partido”.

Síntesis

Gimnasia y Esgrima 2: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Juan Pablo Córdoba y Emiliano Endrizzi; Francisco Maidana, Hugo Soria, David Gallardo y Francisco Molina; Abel Argañaraz y Cristian Menéndez. DT Hernan Pellerano.

Patronato 0: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Peccioni y Fernando Moreyra; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortez y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Tomás Attis. DT Rubén Forestello.

Goles: Guillermo Cosaro (18’) y Hugo Soria (94’) ambos para Gimnasia.

Amonestados: En Gimnasia David Gallardo y Octavio Bianchi. En Patronato Franco Soldano y Santiago Peccioni.

Expulsado: Santiago Peccioni en Patronato.

Cambios: En Gimnasia Gonzalo Villarreal por Francisco Maidana, Mauro Cachi por Abel Argañaraz, Axel Pinto por Francisco Molina, Federico Paradela por David Gallardo y Octavio Bianchi por Cristian Menéndez. – En Patronato Renzo Reynaga por Tomás Attis, Hernán Rivero por Franco Soldano, Juan Barinaga por Brandon Cortez, Agustín Araujo por Juan Salas y Alejo Miró por Valentín Pereyra.