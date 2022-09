Las ventas diarias de soja continúan por encima del millón de toneladas, impulsadas por el “dólar soja”

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en su informe diario confirmó que entre el martes y jueves los productores vendieron 3,1 millones de toneladas.

Las ventas de soja en el mercado local se mantienen en niveles históricamente altos tras la entrada en vigencia el lunes pasado del Programa de Incremento que Exportador que establece un cambio diferencial de $200 por dólar para el complejo oleaginoso, con un promedio superior al millón de toneladas diario.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en su informe diario sobre liquidación de soja, confirmó que entre el martes y hoy los productores vendieron 3,1 millones de toneladas.

A partir de información aportada por la plataforma electrónica SIO-Granos, la BCR señaló que las operaciones incluyeron contratos de compraventa nuevos como fijaciones de operaciones concertadas antes del 7 de septiembre.

“El total de negocios con soja en la plaza doméstica desde la entrada en vigor del Programa de Incremento Exportador asciende a 3,1 millones de toneladas”, afirmó la entidad bursátil.

En las operaciones de ayer, los principales rubros de registración fueron los contratos nuevos de compraventa, con un volumen total de 417.600 toneladas.

En ese marco, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) declaró que en las primeras 72 horas de vigencia del programa la facturación por venta de soja ascendió a US$ 1.075 millones, en línea con la meta propuesta por el ministro de Economía, Sergio Massa, al momento de anunciar el plan el domingo pasado.

En una conferencia de prensa brindada en el Palacio de Hacienda, Massa dijo que esperaba el ingreso de US$ 1.000 millones en los primeros tres días y US$ 5.000 millones a lo largo de septiembre.

Estas liquidaciones se reflejaron en las compras realizadas por el Banco Central durante las últimas jornadas, que permitieron fortalecer las reservas.

Fuentes del mercado indicaron que el organismo monetario cerró la rueda de hoy con un saldo positivo de US$ 426 millones, alentado por la implementación del denominado “dólar soja”.

“El volumen operado en el segmento de dólar soja hoy fue de US$ 623 millones”, detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

Desde que comenzó la liquidación de divisas, la autoridad monetaria ya lleva comprados alrededor de US$ 866 millones, al sumar los US$ 300 millones de la jornada del martes y los US$ 140 millones de ayer.

En lo que respecta a los precios de los granos en el mercado local, hoy se registró “un descenso marginal en el número de participantes pujando por la adquisición de mercadería y un leve recorte en el abanico de posibilidades de entrega, al tiempo que se registraron cotizaciones bajistas y en moneda local”, señaló la BCR.

Por la soja con descarga inmediata y para las fijaciones de mercadería, los ofrecimientos descendieron hasta alcanzar $ 67.000 lo tonelada, $2.000 por debajo del precio de ayer.

En el mercado de Chicago, el poroto cortó hoy la racha bajista de las dos últimas jornadas, con el cierre del contrato de septiembre con una suba del 0,25% (US$ 1,38) hasta los US$ 540,32 la tonelada, a la vez que el de noviembre lo hizo por 0,18% (US$ 0,92) para concluir la jornada a US$ 509,27 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en compras de oportunidad que apuntalaron a los precios tras las sucesivas bajas que se produjeron en las jornada anteriores.

No obstante, “las perspectivas pesimistas para le economía mundial pusieron un techo a las ganancias”, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Asimismo, la siguió influyendo en modo bajista sobre el mercado “las abundantes ventas de soja que están concretando los productores argentinos desde la puesta en vigor del tipo de cambio diferencial para la liquidación de la oleaginosa y las escasas a nulas noticias de la demanda china”, planteó la corredora de granos Granar.

El aceite acompañó el cierre positivo del poroto, con una suba del 1,66% (US$ 24,91) hasta los US$ 1.518,08 la tonelada, mientras que la harina cayó 1,9% (US$ 9,15) para posicionarse en US$ 471,56 la tonelada.

(Telam)