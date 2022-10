Las transferencias con criptomonedas alcanzaron los US$ 93.000 millones en el último año

Al menos 1 de cada 10 adultos argentinos compra o compró criptomonedas alguna vez, por lo que se estima que cerca de 2,5 millones de personas que operan criptomonedas en Argentina. Los datos ubican al país como el segundo con más actividad en la región, detrás de Brasil.

Las transferencias con criptomonedas en la Argentina alcanzaron los US$ 93.000 millones entre julio de 2021 y junio de 2022, un registro que ubica al país como el segundo con más actividad detrás de Brasil en la región, impulsado por la fuerte adopción de monedas estables (stablecoins) como refugio de valor y de uso en operaciones de pago cotidianas.

En ese sentido, pese a tener una población mucho más pequeña que Brasil (215 millones de habitantes contra 45 millones), el volumen de dinero en transferencias de criptos en la Argentina fue dos tercios el que se operó en el país vecino en el mismo período, con poco más de US$ 140.000 millones.

La Argentina ubica hoy el lugar 13 en el Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2022 que realiza la empresa Chainalysis, en base a cruces de datos de transferencias liquidadas en las principales cadenas de bloques (blockchains) públicas y su georreferenciación por Internet, que identifican actividad relevante con criptomonedas en 142 países.

1/ The 2022 Geography of Crypto Report is here!

In this 🧵we break down some key trends and insights on global #crypto adoption. 🌎

Download the report to get the full insights: https://t.co/22mXjyzOXN

— Chainalysis (@chainalysis) October 20, 2022